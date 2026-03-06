Tragedia en Chinácota: Video registró el accidente mortal de una joven en un tobogán extremo

Una mujer de 28 años, identificada como Yuris Cristel Camila García, falleció este jueves luego de sufrir un fuerte impacto mientras utilizaba una atracción en la zona rural de Chinácota, Norte de Santander. El accidente ocurrió en el establecimiento turístico Entre Flores, donde la víctima, proveniente de Tibú, se lanzó por un “tobogán extremo” que, según testimonios y registros audiovisuales, presentó irregularidades en el trayecto de descenso.

Lea también 🟢: Una víctima de robo acusa a reconocido centro comercial de presunta protección a delincuentes en Bogotá

El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que ya es pieza clave para las autoridades. En las imágenes se observa el momento en que la joven desciende sobre un neumático a gran velocidad, sin embargo, al llegar a una de las curvas, pierde el control y sale proyectada contra la infraestructura de la atracción, las investigaciones preliminares apuntan que Yuris Cristel cayó al vacío luego del choque inicial.

Testigos presentes en el lugar auxiliaron a la mujer de inmediato. Ante la urgencia y la aparente ausencia de una ambulancia medicalizada en el punto exacto, fue trasladada en un vehículo particular hacia la ciudad de Cúcuta. No obstante, debido a la gravedad de las lesiones internas y el trauma sufrido, llegó sin signos vitales al centro asistencial.

Advertencias previas y respuesta del establecimiento

La atracción donde ocurrió la tragedia había sido inaugurada recientemente, en febrero de 2026, promocionándose como una de las ofertas más extremas de la región. De acuerdo con información de Caracol Radio, varios visitantes habían manifestado previamente su preocupación por el diseño de una curva específica, señalando que la contención parecía insuficiente para la inercia del recorrido.

Por su parte, el equipo jurídico de Entre Flores S.A.S. emitió un comunicado lamentando el suceso y asegurando que activaron los protocolos de emergencia de forma inmediata. La empresa manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones de la Fiscalía y organismos de control. No obstante, la familia de la víctima declaró a medios nacionales que, hasta el momento, no han recibido contacto directo por parte de los representantes del parque.

Las autoridades de Norte de Santander mantienen bajo verificación los permisos de funcionamiento y las normas técnicas de seguridad de la estructura para determinar responsabilidades legales.