Alerta urgente del Invima: Piden suspender el consumo de esta popular agua envasada de inmediato

Las autoridades sanitarias de Colombia acaban de encender las alarmas por la venta irregular de una bebida de consumo masivo que se está distribuyendo al rededor del país. Ya que, luego de varias quejas y denuncias ciudadanas, los equipos de vigilancia detectaron que un lote de agua embotellada que se comercializa de una forma que sería fraudulenta, evitando los controles de salubridad que exige la ley para proteger la salud. El riesgo es latente para quienes ya la compraron pensando que era segura y apta para el consumo diario.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio de su Dirección de Alimentos y Bebidas, lideró la investigación que destapó la irregularidad. Luego de cruzar las bases de datos oficiales y desplegar inspecciones físicas sobre el terreno, los agentes confirmaron que la empresa responsable detrás de la bebida opera bajo un marco de presunta ilegalidad, mientas incumplen las normativas básicas.

¿Cuál es la marca involucrada y por qué es un peligro?

Se trata específicamente del producto comercializado bajo el nombre de “Agua Fresh Life”. De acuerdo con las investigaciones esta presentación engaña al comprador al estampar en su etiqueta el Registro Sanitario RSA-001224-2016 para aparentar completa legalidad. Sin embargo, dicho documento se encuentra vencido.

Esta grave infracción anula cualquier tipo de garantía oficial sobre el tratamiento, la purificación bacteriológica o el proceso de embotellamiento del líquido. Al no existir certeza técnica sobre lo que la gente está consumiendo ni las condiciones sanitarias de su fabricación, el Estado la catalogó como un alimento fraudulento.

“Abstenerse de adquirir el producto”: El duro llamado oficial

Para frenar una potencial crisis de salud pública o afectaciones masivas, la entidad gubernamental emitió un extenso pronunciamiento. Dejando claras las reglas de juego y advirtiendo a la población general, el organismo de control dijo sobre este caso:

“La detección se realizó mediante denuncia ciudadana y acciones de Inspección, Vigilancia y Control, IVC. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, el producto se comercializa sin contar con un Registro Sanitario válido, condición que lo clasifica como alimento fraudulento. Dicho producto no debe ser distribuido ni comercializado en el territorio nacional bajo ninguna circunstancia. Se solicita a la población abstenerse de adquirir el producto mencionado y a quienes lo hayan comprado, se les recomienda suspender de inmediato su consumo y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes”.

Fotos emitidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Rastreo en tiendas y supermercados

La entidad emitió una orden directa a todas las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para ejecutar un barrido urgente en sus lugares. Los inspectores tienen la misión de visitar tiendas de barrio, supermercados y minimercados con el firme objetivo de identificar e incautar el producto. La autoridad hizo un llamado a los ciudadanos a seguir reportando cualquier punto de venta de esta agua para cuidar la salud.