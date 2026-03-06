¿Es legal hacer películas con plata del Estado? La polémica por la cinta sobre el Almirante Padilla donde actúa Petro

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el presidente Gustavo Petro se encuentran en el centro de un debate nacional luego de revelarse la inyección de COP 8.104 millones que vienen del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), para la película “Padilla”. La controversia radica en la interpretación de la Ley 2334 de 2023, la cual es utilizada por el Gobierno para justificar el millonario gasto en una cinta donde, además, participa el mandatario colombiano como actor.

Lea también 🟢: La ONU declaró ‘emergencia humanitaria mayor’ en Oriente Medio por expansión regional del conflicto

La producción total alcanza más de 15.800 millones de pesos colombianos. De este rubro, el FUTIC aporta la contrapartida estatal, mientras que los COP 7.786 millones restantes provienen de la firma privada Valencia Producciones FX SAS. Ante los cuestionamientos sobre la viabilidad de destinar el presupuesto a este formato, el Ministerio fue enfático en su documento aclaratorio: “Se trata de una estrategia que involucra a RTVC, Valencia Producciones FX SAS y MinTIC para cumplir con los compromisos de impulsar la televisión pública de calidad, la preservación de la memoria histórica y la proyección internacional del talento colombiano”.

Por su parte, el presidente Petro respondió a las críticas a través de su cuenta de X: “Yo no ordeno hacer películas. La conmemoración de los 200 años de la fuerza naval es una ley de la república. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración, se trata del gran almirante, guajiro constructor de la independencia”.

¿Qué autoriza realmente la normativa?

El eje de la discusión se enfoca en la Ley 2334 de octubre de 2023. La norma aprueba un ascenso póstumo para el almirante José Prudencio Padilla y decreta el 2 de octubre como la fecha oficial para rendir homenaje a su memoria. Sin embargo, el documento autoriza específicamente la realización de actos conmemorativos, un minuto de silencio y el desarrollo de actividades educativas pero no menciona la creación de productos cinematográficos.

Frente a las dudas sobre el proceso de contratación, el Ministerio defendió la legalidad de la ejecución asegurando que no es la primera vez que el Estado financia estas producciones. “Las productoras audiovisuales acreditan experiencia, capacidad técnica y solidez económica, certificadas a nivel internacional, para poder realizar estas obras. El proceso de selección es transparente y se realiza estrictamente bajo la ley, asegurando que cada proyecto cumpla con los requisitos legales y profesionales, teniendo en cuenta que quien pasa una propuesta a MinTIC de un contenido, es un operador público”, puntualizó la cartera.

Impacto económico y proyección internacional

Para el MinTIC, la inversión se justifica además como una plataforma de empleo directo para más de 1.400 personas en Bogotá, Cartagena y Villa de Leyva. El ministerio concluyó su defensa apuntando a la rentabilidad futura del proyecto: “Esta iniciativa demuestra que pensar en grande permite conquistar pantallas internacionales y entrar a nuevos mercados. MinTIC busca que, a través de la internacionalización de los contenidos públicos, se busque una fuente de recursos que fortalezca a la televisión pública”. El tráiler oficial de “Padilla” verá la luz el próximo 16 de abril durante el Festival de Cine de Cartagena, y su llegada a las salas está programada para el 24 de julio.