Asesinaron al hermano de una candidata a la Cámara en una masacre en Nariño a días de las elecciones

A tres días de que se abran las urnas en el país, la violencia vuelve a azotar el sur del territorio nacional, esta vez con una masacre en zona rural del municipio de Policarpa, Nariño, esta dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas Héctor Cabrera, conocido como ‘Chepe’, hermano de la exalcaldesa de la zona y actual candidata a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, Claudia Cabrera. El reporte preliminar de las autoridades locales indica que los cuerpos presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Este hecho se suma a unos eventos de violencia en la región en los últimos días.

Luego de confirmarse la identidad de Héctor Cabrera, la candidata rompió el silencio a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de firmeza, la candidata denunció que el país “no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad”.

“Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”, manifestó Cabrera vía Facebook. La exalcaldesa ha sido una voz crítica frente a la presencia de grupos armados en Nariño, situación que ahora toca directamente su núcleo familiar en plena contienda electoral.

El Partido de la U responsabiliza al Gobierno Nacional

La respuesta política no se hizo esperar, puesto que por medio de un comunicado oficial, la Dirección Colegiada del Partido de la U rechazó el crimen y lanzó una advertencia directa a la administración central. La colectividad aseguró que ya habían alertado previamente ante el Comité Nacional de Seguimiento Electoral sobre las amenazas y presiones en la zona.

“Hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar”, dicta el documento, exigiendo medidas urgentes que garanticen el ejercicio político en territorios donde los grupos armados ilegales imponen el miedo. La colectividad calificó el hecho como una “grave señal” del riesgo real que enfrentan quienes aspiran a representar a la ciudadanía en las próximas elecciones al Congreso.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han atribuido el ataque a un grupo específico, mientras avanzan las labores de investigación para esclarecer los motivos detrás de este triple homicidio en el corazón de Policarpa.