Estos son los 136 esmaltes prohibidos por el Invima por riesgo de cáncer: vea la lista completa con referencias

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) canceló el registro sanitario de 136 esmaltes semipermanentes, geles y productos acrílicos para uñas, ordenando su retiro inmediato de todos los comercios, distribuidoras y salones de belleza en Colombia. La autoridad sanitaria tomó la drástica decisión después de constatar la presencia de ingredientes químicos altamente peligrosos para la salud en la formulación de los cosméticos.

🔴 Le puede interesar 🔴: ¡No tenían ni una nevera! Sellaron fábricas con carne en mal estado en el sur de Bogotá

La directriz es clara y dice que desde el pasado 16 de febrero de 2026, ningún establecimiento puede vender ni aplicar estos artículos. El Invima enfatizó que no está permitido agotar los inventarios físicos que reposen en bodegas o estantes. Todo producto incluido en la restricción quedó inhabilitado para su uso diario.

Estos son los 136 esmaltes retirados por el Invima

El ente regulador publicó el listado oficial de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) que perdieron vigencia. Para facilitar la identificación por parte de consumidores y profesionales del sector, los productos sancionados incluyen reconocidas líneas y categorías detalladas a continuación:

Línea Masglo Professional: Gel Polish, Builder Gel, Spider Gel, Acrygel, Gel Polish Base Rubber, Finalizador Mate y Brillo.

Gel Polish, Builder Gel, Spider Gel, Acrygel, Gel Polish Base Rubber, Finalizador Mate y Brillo. Línea Luxio: Colours, Gel Base y Gel Gloss.

Colours, Gel Base y Gel Gloss. Línea Apres: Color Extend Gel y Soft Gel Builder.

Color Extend Gel y Soft Gel Builder. Línea F Nails: Gel de color para uñas y Gel terminador.

Gel de color para uñas y Gel terminador. Monómeros y líquidos moldeadores: Súper Finish, Nail Liquid, Acrylic Nail System Modeling Liquid, Extra Dry Acrylic Powder, Liquid Monomer Advance, Liquid Monomer Middle, Retention Monomer, Monómero Universal Colorful, Acrylic Liquid Monomer UVA y LÍquido Monómero tradicional.

Súper Finish, Nail Liquid, Acrylic Nail System Modeling Liquid, Extra Dry Acrylic Powder, Liquid Monomer Advance, Liquid Monomer Middle, Retention Monomer, Monómero Universal Colorful, Acrylic Liquid Monomer UVA y LÍquido Monómero tradicional. Bases, Top Coats y acabados: System Color Coat, Soak-Off Gel Polish UV&LED, Top Coat Brillo Acrílico, Print Gel, Color Gel Mixing Pen, Painting Gel, Gel Constructor, Top Matte, French Rubber Base Coat, Base Coat Nail Polish - LED/UV, Gloss y Brillo Secante Gel Top Coat.

System Color Coat, Soak-Off Gel Polish UV&LED, Top Coat Brillo Acrílico, Print Gel, Color Gel Mixing Pen, Painting Gel, Gel Constructor, Top Matte, French Rubber Base Coat, Base Coat Nail Polish - LED/UV, Gloss y Brillo Secante Gel Top Coat. Geles decorativos y de estructura: Spider Gel, Gel Art, Gel Charlotte, Tonesproducts Painting Gel, Gel Base, Acri-Gel, Gel UV para construcción, Estructurador en Gel, Transfer Foil, Painting Glow, Polygel, Butter Gel y Óleo Painting Gel (Black y White)

¿Qué sustancias peligrosas encontró la autoridad?

El Invima precisó que las fórmulas de los cosméticos listados contenían Trimetilbenzoil Difenilfosfina Óxido (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT). De acuerdo con la advertencia médica, ambos compuestos representan lo que serían un riesgo grave debido a su comprobado potencial carcinogénico en sus químicos. Aparte de los vínculos directos con el cáncer, el instituto advirtió que el contacto continuo genera toxicidad reproductiva y severos cuadros de sensibilización en la piel.

Operativos vigentes en la región andina

La prohibición trasciende las fronteras colombianas. Según explicó el Invima, la cancelación de registros obedece al estricto cumplimiento de la Resolución 2548 de la Comunidad Andina (CAN), sancionada el 15 de diciembre de 2025. Luego de finalizar un periodo de adaptación de 60 días calendario, el bloqueo de comercialización se activó de forma automática.

El Invima solicitó a los ciudadanos y manicuristas revisar de inmediato las etiquetas de los productos que utilizan a diario. La entidad confirmó que mantendrá activos los operativos de inspección y control físico en todo el territorio nacional para asegurar que esta mercancía que prohíbieron desaparezca definitivamente de circulación.