¿Adiós a los peajes en el Eje Cafetero? Petro propone comprar la concesión de la Autopista del Café

El presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno Nacional explora la posibilidad de comprar la concesión de la Autopista del Café con el objetivo directo de eliminar los peajes que conectan a los departamentos del Eje Cafetero. El anuncio se dio durante la audiencia de adjudicación del proyecto vial El Estanquillo–Popayán, donde el mandatario planteó un cambio de modelo en la infraestructura nacional para reducir la dependencia de los cobros a los usuarios.

“Queremos comprar la concesión de Autopista del Café por lo que queda de sus utilidades y liberar la zona de peajes costosos. En la doble calzada de Popayán-El Estanquillo solo un 3 % de la obra se financiará con peajes”, aseguró Petro a través de sus canales oficiales. Según el jefe de Estado, la intención no es la expropiación, sino una transacción comercial similar a la realizada anteriormente en Bogotá con la planta de agua potable de Tibitoc, buscando que la región gane competitividad turística y productiva al eliminar las barreras económicas de movilidad.

Trenes de pasajeros: el fin de la carga como uso exclusivo

Dentro del plan de movilidad nacional, el mandatario insistió en que la reactivación férrea debe priorizar el transporte de personas para generar un “sentido de pertenencia” en las comunidades. Petro criticó que tramos recientemente habilitados, como el corredor Chiriguaná–La Dorada, se hayan enfocado únicamente en el transporte de mercancías.

“Aquí en la ANI, hay una gran responsabilidad en este frente porque, además de que tienen que ser modernos, no solo de carga, sino de pasajeros, hemos inaugurado un tramo solo de carga. Nunca entendí por qué excluyeron el tema de pasajeros. Si la gente no se apropia de la tecnología, no le sirve; pues va a ver eso como una máquina invasora que arrasa su territorio. Hay que hacer que la gente tenga sentido de pertenencia y eso solo se logra si le sirve. Entonces, yo le recomiendo, director Óscar, que incluso en el tramo que se ha inaugurado ya como parte de esta política de este Gobierno, Chiriguaná-La Dorada, el contrato incluya el componente de pasajeros”, señaló el presidente.

Para Petro, el abandono del sistema ferroviario en décadas pasadas representa “uno de los grandes desastres históricos” del país. Bajo su visión, el futuro de este transporte debe ser estrictamente eléctrico y sustentado en energías limpias, alineándose con las metas de descarbonización de su administración.

El Ministerio de Transporte y la ANI deberán ahora presentar los estudios técnicos para determinar la viabilidad financiera de la compra de la concesión en el Eje Cafetero y la implementación de los nuevos servicios de transporte masivo eléctrico en el centro del país.