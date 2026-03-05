Gobierno Nacional abre becas de periodismo: así puede participar en las tres categorías implementadas

El Gobierno nacional anunció la apertura de una convocatoria de becas de periodismo en memoria del poeta y periodista Julio Daniel Chaparro y del fotógrafo Jorge Enrique Torres, asesinados el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia, mientras realizaban un reportaje sobre las huellas de la violencia en esa región del país.

La iniciativa fue dada a conocer mediante un comunicado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y es liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

De acuerdo con la entidad, estas becas buscan fortalecer el periodismo regional, el fotoperiodismo y los nuevos formatos de comunicación popular y comunitaria en Colombia. La convocatoria hace parte de las medidas de reparación cultural contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en abril de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este acuerdo está relacionado con el caso por el asesinato de los dos comunicadores, ocurrido cuando documentaban las consecuencias de la violencia en el municipio de Segovia, Antioquia.

La iniciativa también se enmarca en los compromisos asumidos por el Estado colombiano dentro de ese acuerdo internacional, gestionado y suscrito por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad encargada de representar al país ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En la información oficial se recuerda que tres años antes del crimen de los perio​distas, el 11 de noviembre de 1988, Segovia fue escenario de una masacre en la que fueron asesinadas 46 personas, hechos que también hacen parte del caso admitido por la CIDH.

La convocatoria contempla tres categorías y la entrega de seis estímulos económicos para el desarrollo de proyectos periodísticos en los formatos de crónica regional, fotoperiodismo o fotografía documental, y nuevos formatos de periodismo y comunicación popular o comunitaria.

Según el comunicado, con esta beca el Estado colombiano avanza en el cumplimiento de sus compromisos internacionales y reafirma su respaldo al periodismo como un ejercicio esencial para la memoria, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en los territorios.

La convocatoria está abierta desde el 26 de febrero hasta el 18 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m. Los términos completos pueden consultarse en los canales oficiales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y en su portal web.