El poderío aéreo de Irán bajo fuego: EE.UU. revela video de ataques a hangares militares

La tensión en Medio Oriente ha escalado a un nivel crítico tras la difusión de nuevas imágenes por parte del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM). En un video de alto impacto, las fuerzas estadounidenses demostraron su capacidad para neutralizar la flota aérea de la República Islámica en tierra, destruyendo aeronaves de combate dentro de sus propios hangares.

Este nuevo episodio de hostilidades se suma a la reciente destrucción de dos embarcaciones iraníes, consolidando una ofensiva que, según Washington, está desmantelando sistemáticamente la capacidad de respuesta de Teherán.

Tecnología de precisión contra aviones de combate

En el material audiovisual compartido en redes sociales, se observa cómo misiles de alta precisión impactan objetivos específicos en bases militares iraníes. Entre las aeronaves identificadas que habrían sido neutralizadas se encuentran modelos F-5, F-27 y los cazas de fabricación rusa SU-25.

“La capacidad del régimen iraní para influir en las fuerzas estadounidenses y sus socios regionales está disminuyendo rápidamente”, sentenció el CENTCOM. La administración del presidente Donald Trump ha reforzado este mensaje, asegurando que el poder de combate de Estados Unidos sigue en aumento mientras el del adversario se hunde.

Cifras del Pentágono: ¿Se agota el arsenal de Irán?

Desde el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto presentó un balance que sugiere un debilitamiento drástico en la ofensiva iraní. El general Dan Caine informó que la actividad bélica del régimen ha caído en picada desde el inicio del conflicto:

Misiles balísticos: Los lanzamientos han disminuido un 86% en comparación con el primer día de combates.

Los lanzamientos han disminuido un en comparación con el primer día de combates. Ataques con drones: El uso de drones suicidas o de un solo ataque ha caído en un 73% .

El uso de drones suicidas o de un solo ataque ha caído en un . Últimas 24 horas: Se registró un descenso adicional del 23% en la actividad misilística.

“Estamos eliminando los sistemas de misiles para evitar que amenacen a nuestras fuerzas y aliados”, explicó Caine, subrayando que la superioridad tecnológica estadounidense está logrando interceptar y destruir la infraestructura de lanzamiento antes de que sea utilizada.

La advertencia de Teherán: “Lo lamentarán amargamente”

A pesar de las cifras presentadas por Estados Unidos, el régimen de Irán no muestra señales de rendición diplomática. El canciller Abás Araqchi calificó como una “atrocidad” el hundimiento de uno de sus buques de guerra más importantes frente a las costas de Sri Lanka.

Araqchi lanzó una advertencia directa hacia la Casa Blanca: “Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado”. Esta amenaza sugiere que, aunque su capacidad convencional de misiles esté mermada, Irán podría estar planeando respuestas asimétricas o en otros frentes marítimos.