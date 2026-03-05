Así debe marcar el tarjetón para que no le anulen el voto: Todo lo que debe saber para las elecciones del 8 de marzo

El 8 de marzo el país elegirá a los próximos senadores, representantes a la Cámara y a los candidatos únicos de las consultas interpartidistas, pero el proceso puede ser confuso para más de uno ya que hay siete tarjetones diferentes. En Publimetro le explicamos cuál tarjetón debe pedir y cómo votar para que su voto no sea anulado.

Para las elecciones del Senado de la República usted deberá elegir entre dos tarjetones, el de la Circunscripción Nacional, de color azul, o de la Circunscripción Indígena, de color rosado. El jurado designado en su puesto de votación le debe entregar el tarjetón de su preferencia.

Para la Cámara de representantes el proceso es el mismo, pero tiene más opciones. Debe elegir entre la Circunscripción territorial Nacional e Internacional, de color café, la Circunscripción Afrodescendiente, de color gris, o la Circunscripción Indígena, de color verde. Ahora bien, si su territorio hace parte de las Circunscripciones Transitorias de Paz, también debe solicitar este tarjetón de color morado.

Así mismo, si desea votar en las consultas interpartidistas, también debe solicitarle el tarjetón al jurado de votación designado en su puesto.

¿Cómo marcar el tarjetón para que no le anulen el voto?

La Registraduría ha sido clara en cómo se debe votar para que su voto sea válido. En cuanto a las elecciones por el Congreso y la Cámara de representantes tiene cuatro opciones, según si es lista abierta o cerrada.

Una vez haya identificado el partido político o candidato de su preferencia debe marcar de la siguiente manera:

Si su voto es para un partido con lista abierta puede marcar solamente la casilla del candidato de su preferencia.

de su preferencia. También puede marcar el número de su candidato y el partido político .

. Puede marcar únicamente el partido , no perderá su voto, ya que será sumado a los candidatos de la lista abierta.

, no perderá su voto, ya que será sumado a los candidatos de la lista abierta. En caso de la lista cerrada solamente debe marcar la casilla del partido, la cual no tendrá casillas con números.

Recuerde que en cualquier caso su marca, que puede ser una x o cualquier otro signo o logo, no debe salir del recuadro del partido para que su voto no sea anulado.

En cuanto a la consulta interpartidista el proceso es el mismo. Eso sí, solamente puede votar por un candidato de cualquiera de las tres consultas habilitadas. Es decir, no puede marcar más de un candidato para que su voto sea válido.

Una vez tenga sus tarjetones marcados debe dirigirse a la urna y usted mismo introducirlos según cada tarjetón, ya sea del senado, de la cámara de representantes o de la consulta interpartidista.

Recuerde ejercer su derecho al voto y denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad o delito electoral del que sea testigo o del que tenga sospechas para que la jornada de elecciones sea lo más transparente posible.