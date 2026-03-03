Ladrón se robó una bicicleta en Bogotá, pero cometió infantil error y terminó capturado

La Policía Metropolitana de Bogotá puso en evidencia un nuevo hecho de inseguridad que se registró en la capital colombiana. De acuerdo con su reporte, un sujeto fue detenido tras intentar robarse una bicicleta en el norte de la capital.

Por medio de un video, la teniente Coronel Zuly Ortiz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con la información entregada por la uniformada, el señalado delincuente de 21 años habría aprovechado que un hombre había dejado su bicicleta afuera de un establecimiento comercial. Lo insólito es que no trató de huir manejando la bicicleta, sino que prefirió subirse al TransMilenio.

Las autoridades recibieron una alerta ciudadana y de inmediato empezaron a monitorear las cámaras de videovigilancia del sector. Tras analizar los registros del señalado ladrón, constataron que había ingresado con la bicicleta robada a la estación de TransMilenio de la calle 100 e incluso se atrevió a tomar un bus articulado.

Poco después, los uniformados de la Policía detuvieron el vehículo, hallaron al presunto delincuente con la bicicleta en sus manos y lo capturaron en flagrancia. Más tarde, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El mensaje del ciudadano que recuperó la bicicleta

Mientras tanto, le devolvieron la bicicleta a la víctima del robo. “Estoy muy agradecido con la Policía Nacional, la Policía de Bogotá y más especialmente con la Policía de TransMilenio, que me ayudó a recuperar la bicicleta el día de hoy. Muchas gracias y sigan trabajando fuertemente. Estamos con ustedes”, aseguró el ciudadano.

Por medio de un comunicado de prensa publicado esta mañana la Policía les recordó a los bogotanos que pueden denunciar este tipo de hechos a través de sus canales oficiales.

“La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas contra el hurto en sus diferentes modalidades; asimismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123″, concluyó la Fuerza Pública.