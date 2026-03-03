Secretario de la Cámara dio explicaciones tras detención de su escolta con millonaria suma de dinero y propaganda

Recientemente se desató una fuerte polémica en la opinión pública debido a que las autoridades capturaron al escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Lacouture, con 145 millones de pesos y propaganda política.

(Lea más sobre este caso dando clic aquí: Cayó escolta del secretario de la Cámara con 145 millones en efectivo y propaganda política a días de las elecciones).

El caso ha generado una ola de indignación y unas horas más tarde se conoció que el escolta era parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que ya inició una investigación interna para establecer qué fue lo que pasó, según reveló la Unidad Investigativa del diario El Tiempo.

Al parecer, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, sostuvo una conversación con el secretario de la Cámara de Representantes, quien habría entregado nuevos detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con El Tiempo, el escolta le habría dicho al secretario Lacouture que el dinero que llevaba en la camioneta iba a ser entregado como parte de pago para la compra de un vehículo nuevo. Incluso, Lacouture habría señalado que le dio permiso al escolta para adelantar dicha diligencia.

El problema es que en un video que se ha difundido ampliamente en redes sociales el dinero estaba metido en sobres marcados con nombres. Según la versión que habría dado el escolta, y que fue replicada por el diario El Tiempo, el vehículo fue detenido en una primera ocasión por un retén de la Policía, que lo dejó pasar. Sin embargo, después el vehículo se varó, tuvo que llamar una grúa y regresar por el mismo camino.

El escolta habría señalado que los uniformados de la Policía volvieron a detenerlo, le quitaron el dinero y, cuando llegó un oficial, volvieron a ponerlo en el carro. Pero en esa ocasión lo habrían puesto en los sobres marcados que luego fueron grabados en video. Esta versión, sin embargo, tendrá que ser investigada por las autoridades.

Frente a los nombres que aparecieron en los sobres, estaban los de Dévora Barros, ‘Beba’ Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.

Así mismo, al escolta le encontraron material de campaña de Daniel Restrepo, representante a la Cámara y candidato al Senado.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la detención del escolta

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro también se refirió a lo ocurrido y criticó duramente el hallazgo a través de su cuenta oficial en la red social X.

“La policía nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

¿Quién es el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Lacouture?

Jaime Luis Lacouture Peñaloza es el actual Secretario General de la Cámara de Representantes de Colombia, cargo al que llegó en agosto de 2022. Originario del municipio de Villanueva, La Guajira, es abogado de profesión y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector público, habiéndose desempeñado en diversos cargos a nivel nacional antes de asumir su rol actual en el Legislativo.

Dentro de su experiencia profesional destaca su labor como Magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su desempeño como Director General del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

A lo largo de su carrera, se le ha vinculado políticamente con el Partido Conservador Colombiano. En su función actual como Secretario General de la Cámara, es el encargado de coordinar los procesos administrativos y legislativos de la corporación, actuando como enlace para la radicación de proyectos de ley y la gestión de citaciones a debates de control político con los diferentes ministerios del Gobierno Nacional.