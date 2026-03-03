La cifra de muertos en Irán sube a más de 780 personas tras ataques de EE. UU. e Israel: hay casi 200 menores fallecidos

Una columna de humo, tras ataques israelíes en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)

La precisión de los balances se ve afectada por factores técnicos y de seguridad. Se debe tener en cuenta que organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales enfrentan una interrupción casi total de los servicios de Internet en Irán, sumada a las restricciones de acceso impuestas en las zonas de impacto.

Esta desconexión digital dificulta la verificación independiente de los datos, mientras los equipos de emergencia intentan recuperar cuerpos entre los escombros en medio de una atmósfera de incertidumbre sobre la duración de la operación militar.

No obstante, la organización humanitaria, Media Luna Roja, confirmó este martes que la cifra de fallecidos luego de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel ascendió a 787 personas. El reporte oficial, emitido en la mañana del cuarto día de hostilidades que iniciaron el pasado 28 de febrero, refleja un incremento de 232 víctimas mortales detectadas en las últimas horas respecto a los días anteriores, evidenciando la letalidad de las incursiones aéreas sobre diversos puntos estratégicos y zonas residenciales.

Infancia bajo fuego y cifras en aumento

La crisis humanitaria ha escalado con especial dureza sobre la población civil. Según datos recopilados por EFE de la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, al menos 742 civiles han muerto en territorio iraní. La cifra más alarmante dentro de este reporte es la de 176 menores de edad fallecidos, lo que en el tablero el impacto social de los bombardeos en áreas urbanas.

A parte del número de muertes, se registran aproximadamente 971 civiles heridos, entre los que se cuentan más de 114 niños. La organización advirtió que la cifra total de víctimas podría ser considerablemente mayor, ya que existen 624 fallecimientos adicionales que no han sido ni confirmados y ni clasificación debido a la complejidad de las labores de rescate y la gravedad de las heridas en los sobrevivientes.

Hostilidades en Teherán, Beirut y Baréin

Desde las primeras horas del martes, el Ejército de Israel dirigió nuevos bombardeos contra Teherán y Beirut. Estas acciones ocurren de forma simultánea a las operaciones de Hezbolá, que anunció el despliegue de drones contra una base militar israelí, y a las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán sobre una presunta destrucción de una sede militar de Estados Unidos en Baréin.

Aunque Washington y Tel Aviv sostienen que sus ataques son contra objetivos estratégicos, el gobierno iraní desmiente estas versiones, calificando las operaciones como ataques directos a la soberanía y a la población civil.

Asimismo, las últimas declaraciones del presidente estadounidense, sobre la posibilidad de enviar tropas al terreno, Trump aseguró que solo se haría de ser necesario, aunque aclaró que, bajo su perspectiva actual, no cree que esa medida llegue a ser requerida.

Las siguientes horas seguirán siendo clave para conocer el alcance real de los daños en la infraestructura del territorio iraní. Ante la posible censura y las dificultades de conexión en la zona, la verificación de datos independientes continúa siendo la principal barrera para dimensionar esta crisis.