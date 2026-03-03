TransMilenio está colapsado: las protestas en la Calle 72 tiene las troncales de la NQS, la 80, la Caracas y la Autonorte paralizadas

La mañana del martes 3 de febrero está siendo marcada por caos vehicular, sobre todo en la operación de TransMilenio debido a una protesta de comerciantes sobre la Calle 72 con avenida Caracas. La manifestación pacífica que inició sobre las 7:00 a.m. paralizó más de una troncal de TransMilenio y obligó a miles de ciudadanos a descender de los buses y empezar a caminar a sus destinos.

En redes sociales se han viralizado rápidamente vídeos de ciudadanos reportando el estado de las vías en la capital, mostrando que la troncal de la Autopista Norte, la troncal de la avenida Caracas, la troncal de la NQS y la troncal de la Calle 80 están totalmente colapsadas. Ante esto, las autoridades trabajan para restablecer la movilidad y aunque ya se está normalizando en varios puntos, la normalización total pude tardar varias horas.

¿Qué dice Carlos F. Galán sobre las protestas?

Una vez se presentó el colapso en la movilidad, en entrevista con Blu Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán dio a conocer que ya se activaron los protocolos de diálogo con los manifestantes. Aunque, para él, no tiene sustento el bloqueo debido a que bajo esta alcaldía se han ejecutado programas de apoyo a los microempresarios afectados.

“Estamos obligados a cumplir las normas que incentivan un diálogo inicialmente. Ahora bien, me parece que no tiene sustento esta protesta porque esta es la administración que implementó por primera vez en Bogotá un proyecto que ha beneficiado a más de 1.300 comerciantes afectados por obras”, agregó el alcalde.

En ese mismo sentido, también dio a conocer que desde la administración se han dado entre 3 y 10 millones de pesos para quienes se han visto afectados. También “se les han hecho acompañamientos en apoyo a arriendos y se les ha invitado a ferias distritales de activación económica para que no pierdan dinero”.

El servicio ya se está normalizando

De igual forma, TransMilenio confirmó que el servicio está empezando a normalizarse y ya se habilitó el paso a la altura de la avenida Caracas con calle 72, lo cuál es clave para que el represamiento de buses articulados y biarticulados empiece a disminuir. Sumado a esto, los desvíos que se habían activado en varias estaciones del sistema con el fin de no enviar más buses al trancón ya se están desactivando a medida que el tráfico empieza a fluir.

“A la hora se restablece la operación para los servicios de TransMilenio que transitan en las troncales Caracas y NQS. Los servicios BK23, AF60 BL18, BH13 y BG11 cancelan desvíos y retoman su operación habitual”, asegura la entidad en el reporte más reciente de movilidad.