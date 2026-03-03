Con ataúd dorado y todo: Alias el ‘Mencho’ fue despedido por sus familiares y no se ahorarron ningún lujo con el peligroso capo

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y las circunstancias que rodearon su sepelio continúan generando repercusiones en México. En los últimos días, imágenes difundidas por distintos medios mostraron que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue enterrado en un féretro de apariencia dorada, un detalle que llamó la atención por el contraste entre la ostentación del ataúd y el contexto violento que marcó su trayectoria criminal.

De acuerdo con la información oficial, Oseguera Cervantes murió durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su identidad mediante análisis forenses y pruebas genéticas antes de autorizar la entrega del cuerpo a sus familiares, en cumplimiento de los protocolos legales establecidos.

Un sepelio bajo fuerte seguridad

El funeral se realizó en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en el municipio de Zapopan, en medio de un amplio dispositivo de seguridad. Elementos federales y estatales resguardaron la zona ante la posibilidad de alteraciones del orden público o actos de violencia relacionados con la estructura criminal que encabezaba.

Las imágenes del cortejo fúnebre mostraron un ataúd con acabado metálico dorado, descrito en diversos reportes como “féretro de oro”. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el material fuese oro macizo; la denominación responde principalmente a su color y apariencia. Aun así, el detalle fue interpretado por analistas como una muestra de la opulencia que caracterizó al grupo criminal bajo su mando.

El CJNG, organización que Oseguera lideró durante más de una década, es señalado por autoridades nacionales e internacionales como uno de los grupos delictivos con mayor capacidad operativa y expansión territorial en los últimos años. La figura de “El Mencho” había sido objeto de múltiples órdenes de captura y ofrecimientos de recompensa, tanto en México como en Estados Unidos.

La difusión de las imágenes del sepelio provocó reacciones encontradas en la opinión pública. Mientras algunos sectores cuestionaron la exhibición de lujo en un contexto de violencia prolongada, otros señalaron que el tratamiento del cuerpo corresponde al ámbito privado de la familia, siempre que se cumplan las disposiciones legales.

Expertos en seguridad consideran que este tipo de elementos simbólicos, como un ataúd ostentoso,n pueden formar parte de una narrativa que busca proyectar poder incluso después de la muerte del líder. Sin embargo, también advierten que el verdadero impacto se medirá en la reconfiguración interna del grupo criminal y en la respuesta de las autoridades frente a posibles disputas por el control de la organización.

Un capítulo que no cierra la crisis

La muerte de Oseguera Cervantes no implica necesariamente el fin de la estructura del CJNG. Históricamente, organizaciones de este tipo han demostrado capacidad de adaptación ante la caída de sus principales dirigentes. En ese sentido, el enfoque gubernamental continúa centrado en evitar vacíos de poder que puedan traducirse en nuevos episodios de violencia.

Mientras tanto, el detalle del féretro dorado permanece como una de las imágenes más comentadas del proceso funerario. Más allá de la estética del ataúd, el episodio refleja la dimensión simbólica que rodeó la figura de “El Mencho” y subraya la complejidad del fenómeno del crimen organizado en México, donde la notoriedad pública y la violencia han marcado durante años la agenda de seguridad nacional.