Él es alias ‘La Firma’: el colombiano que sería el reemplazo de El Mencho en México

El panorama del narcotráfico en México ha dado un giro drástico. Tras la confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha iniciado una fase de sucesión y “depuración” interna. En el centro de este movimiento aparece un nombre que genera pavor en las agencias de inteligencia: Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’.

Nacido en Cali, Colombia, pero con ciudadanía mexicana, Rivera Varela ha dejado de ser un operador en las sombras para convertirse en el segundo al mando de la organización criminal más peligrosa del continente. Bajo la tutela de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, jefe regional en Puerto Vallarta, “La Firma” es hoy el hombre que sostiene el brazo armado y financiero del cártel.

El “Depurador” de las filas criminales

Documentos de la Fiscalía de la Ciudad de México y reportajes de The Washington Post revelan que su ascenso no fue casual. Fue el propio ‘Mencho’ quien, antes de su caída, le asignó la misión de “depurar las filas”. Esta tarea consiste en eliminar traidores y fortalecer las células criminales mediante una disciplina paramilitar.

Su rol no es solo administrativo. A “La Firma” se le atribuye la capacidad de ejecutar actos de violencia extrema, incluyendo:

La planificación del atentado contra Omar García Harfuch en 2020.

en 2020. El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval .

. La conexión logística entre las disidencias de las FARC en Colombia y el CJNG para el intercambio de tecnología bélica.

El vínculo con el terrorismo y la justicia de EE. UU.

La peligrosidad de Rivera Varela ha escalado a niveles internacionales. El FBI ofrece una recompensa de hasta 245.000 dólares por información que conduzca a su captura. Para las autoridades norteamericanas, no es un simple narcotraficante, sino un facilitador del terrorismo.

En octubre de 2025, un tribunal federal en Nueva York emitió una orden de arresto en su contra bajo cargos graves: conspiración para lavar activos y apoyo material a una organización terrorista extranjera. Esta última clasificación es clave, ya que el gobierno de Estados Unidos ha formalizado la etiqueta de grupo terrorista para el CJNG, permitiendo el uso de herramientas legales y militares más severas.

Conexión binacional y tecnología explosiva

Lo que más preocupa a las agencias de inteligencia es la “colombianización” de ciertas tácticas del cártel. Se señala a “La Firma” como el responsable de trasladar a México a expertos en fabricación de artefactos explosivos desde Colombia. Estos operadores estarían radicados en Puerto Vallarta, diseñando nuevas formas de ataque que desafían la capacidad de respuesta del Estado mexicano.

Con la detención de 19 implicados en el caso Harfuch y la presión constante sobre su círculo cercano, “La Firma” se mantiene como un objetivo prioritario. Su capacidad para reportar directamente a Juan Carlos Valencia González, alias ‘El Pelón’ (hijastro de ‘El Mencho’), lo sitúa en el nexo entre la herencia familiar del cártel y la operatividad técnica más moderna.