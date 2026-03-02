¿Tiene que volver a vacunarse contra el sarampión si ya se aplicó la vacuna cuando era bebé?

El aumento de casos de sarampión en el mundo encendió las alertas sanitarias en Colombia. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 004 de 2026 para reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica, ante el riesgo de importación de casos en un contexto de alta movilidad internacional.

(Lea también: “Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno”: Petro saca pecho de su imagen positiva en última encuesta).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en 2025 se confirmaron 247.623 casos de sarampión en 179 países. En la Región de las Américas se reportaron 14.975 casos, lo que representa un aumento de 32 veces frente a 2024.

Entre tanto, el reciente incremento en el número de casos de sarampión, que había sido erradicado en varios territorios, está asociado principalmente a la disminución de coberturas de vacunación.

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda.

Las personas que se contagian pueden tardar entre una y dos semanas en mostrar los prmeros síntomas.

Según la OMS, el virus puede permanecer activo en el aire o sobre superficies hasta por dos horas. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis, seguidos de una erupción cutánea que se extiende por el cuerpo.

De acuerdo con Medline Plus, el servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el sarampión puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas. Entre ellas se encuentran neumonía, inflamación del cerebro (encefalitis), diarrea severa e infecciones del oído. No existe un tratamiento antiviral específico. En ese sentido, la atención se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones.

Frente a este panorama, la principal recomendación de las autoridades sanitarias es verificar y completar el esquema de vacunación.

¿Cómo funciona la vacunación contra el sarampión en Colombia?

En Colombia, la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) está disponible de forma gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación.

Muchas personas se preguntan si deben vacunarse después de haber tenido la enfermedad. Al respecto, la Clínica Mayo ha señalado que tanto “la enfermedad, al igual que la vacuna actual, proporciona protección de por vida”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud advirtió que hay casos en los cuales se recomienda que las personas adultas se vacunen.

De acuerdo con esa cartera ministerial, la vacuna está indicada para los siguientes grupos poblacionales: