Nuevo ataque con drones en Israel: Hezbolá sigue la línea iraní y ataca desde el Líbano

La tensión en le Medio Oriente crece tras el nuevo ataque con drones a Israel por parte de un estado que se había mantenido al margen hasta ahora: Hezbolá lanzó diez drones contra Israel. El reporte preliminar indica que la mayoría fueron interceptados antes de cruzar la frontera, pero tres lograron entrar al espacio aéreo israelí y dos impactaron al norte del país.

Le puede interesar: Familia de Kevin Acosta anunció que denunciará penalmente a Gustavo Petro y al ministro de Salud

Este ataque es de suma importancia para el futuro del conflicto ya que desde 2024 Hezbolá no realizaba un bombardeo en contra del Israel. El ataque rompe con la tensa calma que había en la región y pone en pie la entrada de Hezbolá, principal aliado militar de Irán en medio oriente, a la guerra.

Pese a que el viernes se presentó el primer ataque contra Irán, Hezbolá se había mantenido al margen del conflicto y se presumía que no entraría a hacer parte del mismo. Pero con este bombardeo al norte de Israel, confirmado por las propias fuerzas militares del país, la situación en esta región del mundo sigue siendo de suma gravedad.

En respuesta, Israel asegura que la respuesta en contra de Hezbolá será contundente e inició una nueva ola de ataques aéreos en Teherán. Los objetivos de estos ataques irían dirigidos a los principales cabecillas del régimen en Irán, pero dejan a cientos de civiles atrapados en medio de los ataques.

Entre tanto, desde Irán confirman los nuevos bombardeos de Israel y varios impactos en diferentes sectores de la capital. Estas acciones endurecen la situación de seguridad en el medio oriente y se espera una acción por parte de otros países del mundo, sobre todo luego de que desde la ONU se rechazara la operación estadounidense en la que el máximo líder del régimen iraní, el ayatolá Ali Jamenei, fuera abatido.