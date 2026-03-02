Fatal accidente: bus que viajaba de Bucaramanga a Yopal rodó por un abismo en la vía La Soberanía

Hasta el momento se conoce que dos pasajeros perdieron la vida y cinco más resultaron gravemente heridos luego de que un bus de transporte intermunicipal cayera a un abismo en la madrugada de este lunes 2 de marzo. El siniestro se registró en la vía La Soberanía, el corredor vial que conecta a Pamplona (Norte de Santander) con Saravena (Arauca), dejando en evidencia los riesgos de esta importante ruta del oriente colombiano.

El vehículo, adscrito a la empresa Libertadores, había iniciado su trayecto en Bucaramanga y tenía como destino final la ciudad de Yopal. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, aproximadamente nueve personas iban a bordo cuando, aproximadamente a las 4:30 a. m., el automotor sufrió un volcamiento en el sector conocido como La Piazzola, en la ruta de ascenso hacia el Alto de la Virgen. Este punto crítico se ubica a unas tres horas del casco urbano del municipio de Toledo.

Rescate contra el tiempo en terreno inestable

La oscuridad y las condiciones difíciles del terreno complicaron las labores iniciales de auxilio. Luego de la alerta del impacto, los organismos de socorro activaron de inmediato los protocolos para trasladar a los lesionados. Según información recopilada por Blu Radio, fue necesario el despliegue de ambulancias desde el corregimiento de Samoré y desde el hospital de Cubará (Boyacá) para lograr atender la magnitud de la emergencia.

Los sobrevivientes fueron llevados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la región. Esta emisora precisó que la complejidad del acceso vial representó un reto operativo para las cuadrillas de rescate, quienes debieron enfrentar las características de la carretera para estabilizar a los viajeros atrapados entre las latas.

Autoridades intervienen la zona del siniestro

A esta hora, unidades de tránsito y criminalística permanecen en el lugar adelantando el levantamiento técnico de los cuerpos y asegurando el perímetro. Aún no se ha revelado la identidad de las víctimas fatales, ya que los trabajos de reconocimiento pleno continúan en desarrollo por parte de los forenses y la empresa involucrada hasta el momento no ha emitido ningún comunicado.

Las autoridades de carreteras abrieron una investigación formal para esclarecer los motivos que llevaron a la buseta a salir de su carril. Los peritos evalúan si hubo posibles fallas mecánicas en el automotor o si las condiciones de la infraestructura vial a esa hora de la madrugada detonaron el mortal volcamiento.