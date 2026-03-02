¿Estados Unidos habría utilizado una IA para ejecutar bombardeos en Irán? Esto se sabe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en múltiples ocasiones a Irán

Estados Unidos ha desplegado una ola de ataques militares contra Irán que pusieron en vilo al mundo y desembocaron en el asesinato del ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de ese país. Un detalle que se conoció después de que estalló este nuevo conflicto tuvo que ver con el uso de inteligencia artificial. Al parecer, Estados Unidos utilizó la IA Claude, de la firma Anthropic, justo antes de lanzar su ataque.

De acuerdo con una investigación publicada por el diario The Wall Street Journal, mandos de distintos comandos militares, incluido el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Próximo (CENTCOM), habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Anthropic para apoyar a las fuerzas aliadas durante las operaciones en suelo iraní.

Al parecer, estas herramientas no fueron únicamente auxiliares tradicionales, sino que se emplearon para tareas de análisis avanzado que acompañaron la planificación y ejecución de la ofensiva.

Lo impactante del caso es que las herramientas de inteligencia artificial fueron utilizadas, entre otras cosas, para hacer análisis de inteligencia, identificar a los objetivos que pretendían atacar e incluso simular escenarios probables del conflicto.

En ese sentido, la IA habría tenido un papel determinante en la ejecución de los ataques

Los primeros efectos del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El nuevo conflicto internacional que se desató en oriente próximo ha incrementado la tensión global al máximo en las últimas horas. No solo porque involucra actores geopolíticos claves, como Estados Unidos, Israel e Irán, sino también porque ha empezado a tener múltiples efectos económicos.

Algunos analistas han señalado incluso que los precios del petróleo podrían incrementarse hasta 100 dólares, lo cual podría hacer que aumenten los costos del transporte y múltiples productos de consumo frecuente en cientos de países.

Los combates también afectaron los viajes aéreos en la región. Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, sede de las aerolíneas de largo recorrido Emirates y Etihad, cerraron su espacio aéreo el sábado.

También se cerró el espacio aéreo en el sur de Siria, al igual que los cielos sobre Irán, Irak, Kuwait y Bahréin, además del Aeropuerto Internacional de Mascate, en Omán, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Mientras tanto, los aviones con destino a Israel fueron desviados a otros aeropuertos.

