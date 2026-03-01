“Sarita, no tengas miedo, vuelve”: El drama de la familia de Sara Valentina, desaparecida en el centro de Bogotá

La angustia se ha apoderado de una familia en el corazón de la capital colombiana. Desde el pasado 23 de febrero, el rastro de Sara Valentina Bolaños, una menor de apenas 13 años, se perdió tras una rutina que parecía ser como cualquier otra. Hoy, seis días después de su desaparición, sus padres y las autoridades de Bogotá adelantan una búsqueda contrarreloj que tiene como pieza clave un video de seguridad en una de las arterias viales más importantes de la ciudad.

Le puede interesar: “Justicia para el mundo”: Trump confirma la muerte de Alí Jamenei y anuncia bombardeos ininterrumpidos en Irán

Un trayecto escolar que terminó en misterio

El lunes 23 de febrero comenzó de forma habitual para los Bolaños. Según el relato de su padre, Ricardo Bolaños, ambos salieron de su vivienda en el barrio Santa Isabel a las 6:30 de la mañana. Como era costumbre, el padre la acompañó hasta el punto donde ella abordaba el bicitaxi que la trasladaba diariamente hacia su colegio.

Sin embargo, el reloj marcó la hora de regreso y Sara Valentina nunca cruzó la puerta de su hogar. La alarma se encendió de inmediato, llevando a sus padres a interponer la denuncia formal ante la Fiscalía y la Policía Nacional, activando los protocolos de búsqueda de menores de edad.

La última pista: Una cámara en la Avenida 30

Dentro de los avances de la investigación, las autoridades lograron recuperar un registro fílmico que hoy es el centro de las pesquisas. A las 11:20 de la mañana del día de su desaparición, una cámara de seguridad captó a la menor caminando sola por la Avenida 30 (NQS).

Este video es, hasta el momento, el último registro oficial que se tiene de la niña, lo que ha generado interrogantes sobre por qué se encontraba en ese sector y hacia dónde se dirigía en horario escolar.

Un llamado desesperado: “Dime qué quieres, pero devuélveme a mi hija”

En medio del dolor, Ricardo Bolaños envió un mensaje directo a través de los medios de comunicación, apelando a la humanidad de quien pueda tener información:

“Hago este llamado para la persona que quizá tenga a mi hija... que por favor me informe qué quiere, que me llame, lo que sea, pero que me devuelva a mi hija que me hace falta”.

También dedicó unas palabras a su hija, en caso de que ella pueda ver las noticias o redes sociales: “Sarita, llámame, no tengas miedo. No tengas nunca miedo que nunca te voy a dejar sola”.

¿Cómo identificar a Sara Valentina?

El día de su desaparición, la menor vestía las siguientes prendas:

Pantalón: Jean azul.

Camiseta: Color negro.

Chaqueta: De jean (encima de la camiseta).

Calzado: Tenis negros.

Accesorio: Un bolso de color oscuro.

¿A dónde comunicarse?

Si usted tiene información verídica sobre el paradero de Sara Valentina Bolaños, puede comunicarse de inmediato a los siguientes números:

Celular de la familia: 317 640 8685

Línea de Emergencias: 123

Amigos, familiares y colectivos ciudadanos se han unido en redes sociales bajo etiquetas de búsqueda para que la foto de Sara llegue a cada rincón de Bogotá. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser vital para que esta niña de 13 años regrese sana y salva a su hogar.