“Justicia para el mundo”: Trump confirma la muerte de Alí Jamenei y anuncia bombardeos ininterrumpidos en Irán

En una jornada que ha sacudido los cimientos de la geopolítica global este 28 de febrero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de sus canales oficiales la muerte del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El mandatario calificó el suceso como un acto de “justicia” y advirtió que la ofensiva militar no se detendrá hasta consolidar un nuevo orden en la región.

Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que los bombardeos “precisos” que actualmente golpean puntos estratégicos de la República Islámica continuarán de manera ininterrumpida. “Estaremos el tiempo que sea necesario para alcanzar el objetivo de lograr la paz en Oriente Medio y el mundo”, sentenció el mandatario, subrayando que esta operación es la culminación de meses de tensiones acumuladas.

El fin de una era: Jamenei calificado como “el más malvado”

Con un lenguaje directo y punzante, el presidente Trump no escatimó en calificativos para referirse al fallecido líder iraní. Lo describió como “una de las personas más malvadas de la historia”, señalando que su desaparición física representa un alivio no solo para los ciudadanos estadounidenses, sino para las víctimas de diversas naciones que sufrieron acciones atribuidas al régimen de Teherán.

Según el mandatario, la operación fue el resultado de un despliegue de inteligencia y sistemas de rastreo “altamente sofisticados” que permitieron ubicar al líder y a su entorno más cercano. Trump también sugirió que otros altos mandos del régimen habrían caído en el mismo ataque, dejando un vacío de poder sin precedentes en la nación persa.

Un llamado a la rebelión y al cambio de régimen

Más allá de la victoria militar, Trump envió un mensaje directo al pueblo iraní, calificando este momento como la “mayor oportunidad” para que los ciudadanos recuperen el control de su país. El presidente estadounidense expresó su expectativa de que las fuerzas de seguridad locales dejen de combatir y se unan a los “patriotas iraníes” para iniciar una transición política definitiva.

Informes de inteligencia citados por el presidente indican que miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como efectivos de la policía y el ejército, estarían buscando vías de inmunidad. “Muchos ya no quieren seguir combatiendo”, afirmó Trump, sugiriendo que la moral de las fuerzas iraníes está colapsando ante la magnitud de la ofensiva aérea.

¿Qué sigue para Oriente Medio?

La comunidad internacional observa con cautela esta escalada. Mientras Trump promete que la paz es el fin último, la continuidad de los bombardeos plantea interrogantes sobre la estabilidad de los mercados energéticos y la seguridad de los aliados de Washington en la zona.

La estrategia de la administración Trump en este 2026 parece clara: máxima presión militar combinada con un llamado a la insurrección interna. Por ahora, el mundo permanece atento a la respuesta de los remanentes del gobierno iraní y al desarrollo de una operación que, según el presidente, no aceptará nada menos que una transformación total.