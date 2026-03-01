Conmoción en Austin: FBI investiga “potencial acto de terrorismo” tras tiroteo masivo en zona de bares

La madrugada de este domingo, el corazón de Austin, Texas, se convirtió en el escenario de una tragedia que ha encendido las alarmas de seguridad nacional. Un tiroteo masivo en una concurrida zona de ocio nocturno dejó un saldo de dos personas muertas y 14 heridas, en un incidente que el FBI ya califica formalmente como un “potencial acto de terrorismo”.

Los hechos comenzaron alrededor de las 2:00 a.m., una hora de alta afluencia en el distrito de bares de la capital texana. Según el reporte oficial de la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, el agresor inició el ataque de forma premeditada desde su vehículo.

El sospechoso abrió fuego primero con una pistola contra los clientes que se encontraban en el Buford’s Backyard Beer Garden. No satisfecho con la ráfaga inicial, estacionó su coche, descendió empuñando un rifle de asalto y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los transeúntes que caminaban por el sector.

La respuesta policial fue inmediata. Tres agentes interceptaron al atacante y, tras un intercambio de disparos, lograron abatir al sospechoso, quien falleció en el lugar.

Vínculos con el terrorismo: La sombra del conflicto internacional

Lo que inicialmente parecía un episodio de violencia armada local tomó un cariz mucho más oscuro tras las declaraciones del FBI. El agente especial Alex Doran confirmó que, aunque el motivo exacto sigue bajo investigación, se hallaron pruebas contundentes en el vehículo del sujeto.

“Hay indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”, afirmó Doran ante los medios de comunicación.

Este ataque no ocurre en el vacío. Estados Unidos se encuentra en un estado de alerta máxima tras la reciente ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán, operación en la que resultó muerto el líder supremo Alí Jamenei. La coincidencia temporal y las pruebas halladas sugieren que el tiroteo en Austin podría ser una represalia vinculada a la inestabilidad en Medio Oriente.

Estado de las víctimas y medidas de seguridad

De los 14 heridos reportados, las autoridades de salud confirmaron que tres se encuentran en estado crítico, luchando por su vida en hospitales locales. La identidad de las víctimas mortales y del atacante aún se mantienen bajo reserva mientras se notifican a los familiares.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI ha tomado las riendas de la investigación en colaboración con la policía local. Mientras tanto, el despliegue de seguridad se ha intensificado en las principales ciudades de Texas y el resto del país, ante el temor de que este evento sea el primero de una serie de ataques coordinados en suelo estadounidense.