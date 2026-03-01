Líderes reaccionan con cautela a los ataques contra Irán; crece el temor de una guerra más amplia

ARCHIVO - En esta imagen, obtenida por The Associated Press, iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026.

¿Cuánto durará? ¿Crecerá? ¿Qué significará para nosotros —y para la seguridad global en general? Esas preguntas resonaron en todo Oriente Medio y el planeta el sábado mientras los líderes mundiales reaccionaron con cautela a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenaron preocupaciones de un conflicto más amplio. El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia.

Quizás cautelosos de no alterar unas relaciones ya tensas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchos países se abstuvieron de comentar directa o contundentemente los ataques conjuntos, pero condenaron la represalia de Teherán. De manera similar a los europeos, gobiernos de todo Oriente Medio condenaron los ataques de Irán contra vecinos árabes mientras guardaban silencio sobre la acción militar estadounidense .

Otros países fueron más explícitos: Australia y Canadá se mostraron más abiertos en su apoyo a los ataques, mientras que Rusia y China respondieron con críticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque contra Irán el sábado, y el presidente estadounidense Donald Trump llamó al público iraní a “tomar el control de su destino” al levantarse contra la teocracia islámica que ha gobernado la nación desde 1979. Irán respondió disparando misiles y drones hacia Israel y bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

Algunos líderes instan a reanudar las conversaciones

En un comunicado, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, pidieron que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y dijeron que favorecían una solución negociada. Dijeron que sus países no participaron en los ataques contra Irán, pero están en estrecho contacto con Estados Unidos, Israel y socios en la región.

Los tres países han encabezado los esfuerzos para alcanzar una solución negociada sobre el programa nuclear de Irán.

“Condenamos en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a la dirigencia iraní a buscar una solución negociada. En última instancia, se debe permitir que el pueblo iraní determine su futuro”, dijeron.

Más tarde, en una reunión de emergencia de seguridad, Macron dijo que Francia “no fue advertida ni estuvo involucrada” en los ataques. Pidió intensificar los esfuerzos para una solución negociada, diciendo que “nadie puede pensar que las cuestiones del programa nuclear de Irán, la actividad balística, la desestabilización regional se resolverán solo con ataques”.

La Liga Árabe, de 22 naciones, calificó los ataques iraníes de “una flagrante violación de la soberanía de países que abogan por la paz y se esfuerzan por la estabilidad”. Esa coalición de naciones históricamente ha condenado tanto a Israel como a Irán por acciones que, según dice, corren el riesgo de desestabilizar la región.

Países que mantienen lazos diplomáticos con Israel —incluidos Marruecos, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos— denunciaron los ataques iraníes dirigidos contra bases militares estadounidenses en la región, incluidas en Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos.

Arabia Saudí dijo que “condena y denuncia en los términos más enérgicos la traicionera agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía”. Omán, que ha estado mediando las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, dijo en un comunicado que la acción estadounidense “constituye una violación de las normas del derecho internacional y del principio de resolver las disputas por medios pacíficos, en lugar de mediante la hostilidad y el derramamiento de sangre”.

Un lenguaje cuidadoso (en su mayoría)

Los países de Europa y Oriente Medio usaron un lenguaje cuidadoso, evitando la percepción de que apoyan una acción estadounidense unilateral o de que están condenando directamente a Estados Unidos.

Otros fueron más tajantes. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó los ataques de “un acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado miembro de la ONU soberano e independiente”. La cancillería acusó a Washington y Tel Aviv de “esconderse detrás” de las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán mientras en realidad buscaban un cambio de régimen.

De manera similar, el gobierno de China dijo que estaba “muy preocupado” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un cese inmediato de la acción militar y un regreso a las negociaciones. “Se debe respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán”, dijo un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

Mientras tanto, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que su país apoya a Estados Unidos en su esfuerzo por impedir que Irán obtenga una bomba atómica. Describió a la actual dirigencia iraní como una fuerza desestabilizadora y señaló dos ataques en suelo australiano que fueron atribuidos a Teherán. En agosto pasado, Australia cortó relaciones diplomáticas con Irán y expulsó a su embajador tras acusarlo de orquestar dos ataques antisemitas en el país.

Pese a las tensiones recientes con Estados Unidos, Canadá también expresó su apoyo a la acción militar. “La República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror en todo Oriente Medio”, dijo el primer ministro Mark Carney.

Y el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a petición de Bahréin y Francia.

Preocupación por una guerra “nueva y extensa”

Palestinos en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, prácticamente no se inmutaron mientras estallaba la guerra el sábado, apenas haciendo una pausa mientras los estruendos resonaban en el cielo por la Cúpula de Hierro de Israel interceptando misiles sobre sus cabezas.

A diferencia de Israel, las ciudades palestinas no tienen sirenas de advertencia ni refugios antiaéreos, pese al riesgo de escombros que caen o misiles desviados. Mientras la gente se refugiaba a menos de 10 millas de distancia en Jerusalén, las calles de Ramala se llenaron de compradores recorriendo mostradores de carne, puestos de verduras y dulces por el mes santo del Ramadán, algunos deteniéndose para grabar los sonidos de sirenas lejanas e intercepciones de misiles.

Pero cuando Israel cerró el sábado los puestos de control al movimiento de personas y bienes, las gasolineras vieron filas más largas de lo habitual mientras los residentes llenaban bidones de repuesto en caso de interrupciones del suministro .

El nerviosismo es perceptible en múltiples países mientras la gente teme una guerra a gran escala que envuelva a la región. El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, dijo a la emisora noruega NRK que le preocupaba que el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán significara que ocurriría una “guerra nueva y extensa en Oriente Medio”.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ganadora del Premio Nobel de la Paz, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán con palabras más duras. “Estos ataques son totalmente irresponsables y corren el riesgo de provocar una mayor escalada, además de aumentar el peligro de proliferación nuclear y del uso de armas nucleares”, señaló su directora ejecutiva, Melissa Parke.

Los líderes de la Unión Europea emitieron una declaración conjunta el sábado en la que pidieron contención y participar en la diplomacia regional con la esperanza de “garantizar la seguridad nuclear”.

“Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, protejan a los civiles y respeten plenamente el derecho internacional”, dijeron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La Liga Árabe también apeló a todas las partes internacionales “a trabajar hacia la desescalada lo antes posible, para ahorrar a la región el azote de la inestabilidad y la violencia, y para volver al diálogo”.

Reacciones de Latinoamérica

En un comunicado de su cancillería, Venezuela, encabezado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, condenó los “ataques” a Irán y lamentó que, pese a los “esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar”. Agregó que el desconocimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas “coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”.

En tanto, el gobierno de Ecuador —de tendencia conservadora— se solidarizó con las naciones de Oriente Medio por los ataques “perpetrados por la República Islámica de Irán” y reiteró su compromiso de “lucha contra el terrorismo y sus delitos conexos”, señaló un comunicado de la cancillería.

En Argentina, el presidente Javier Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional. Las medidas alcanzan “todos los objetos sensibles del país”, así como a la comunidad judía y la infraestructura crítica.

Perú llamó a los involucrados a buscar el diálogo y la vía diplomática “para restablecer la estabilidad y la paz en la región”.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro publicó en X que “el presidente Trump se ha equivocado hoy”, y afirmó que “no pueden propagarse las armas nucleares”. Petro llamó a una reunión inmediata de las Naciones Unidas para declarar que “es la hora de la paz mundial”.