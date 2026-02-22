“Las regalías no son un regalo”, Iván Cepeda se comprometió cazar la ‘macrocorrupción’ de regalías

En un acto multitudinario en el parque Los Libertadores de Villavicencio, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó una de sus propuestas más contundentes de campaña: una ofensiva frontal contra lo que denominó la “macrocorrupción” del Sistema General de Regalías (SGR).

Según el propio candidato, más de 10.000 personas provenientes de 29 municipios del Meta asistieron al evento, donde se comprometió a perseguir a los responsables del saqueo de recursos provenientes de la explotación minera y petrolera en los territorios.

Vea acá: “Solo Petro…”, a Julio Nava se le burlaron en la cara, tras enviar saludo con beso y todo

“Las regalías no son un regalo que otorga generosamente el Estado. Son un derecho colectivo”, afirmó Iván Cepeda, al insistir en que estos dineros deben reflejarse en bienestar, equidad y desarrollo sostenible para las comunidades que soportan el impacto ambiental y social de la extracción de recursos naturales.

Reforma estructural al Sistema General de Regalías

Cepeda anunció que, de llegar a la Presidencia, impulsará una reforma profunda al SGR. Entre sus propuestas está la creación de un equipo especializado en la Presidencia para hacer seguimiento en tiempo real a la ejecución de los recursos y recibir denuncias de posibles irregularidades.

El candidato citó cifras oficiales para dimensionar el problema: entre 2018 y 2021, la Contraloría reportó más de 10 billones de pesos en hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios, mientras que el Departamento Nacional de Planeación alertó sobre miles de proyectos con irregularidades que comprometerían cerca de 12 billones del SGR.

“No estamos ante errores fortuitos. Estamos ante una estructura de captura institucional”, aseguró.

El Meta, en el centro del debate

El departamento del Meta fue puesto como ejemplo de las fallas estructurales del sistema. Allí se produce cerca del 57 % del petróleo nacional y, según el candidato, recibió 2,5 billones de pesos en regalías entre 2023 y 2024, además de más de 23 billones desde 2012. Sin embargo, Cepeda sostuvo que esa riqueza “no se refleja en bienestar ni justicia social”.

Como parte de su estrategia, propuso eliminar la contratación directa con recursos de regalías, obligando a que todas las obras se adjudiquen mediante procesos públicos y competitivos. También anunció la creación de una plataforma digital única, interoperable con SECOP y sistemas presupuestales, para garantizar trazabilidad desde la aprobación hasta la liquidación de los proyectos.

Participación ciudadana y control en tiempo real

La propuesta incluye concursos públicos para seleccionar a los funcionarios que certifiquen proyectos, un cuerpo técnico nacional permanente para estructuración de iniciativas y mayor participación de juntas de acción comunal, pueblos étnicos y organizaciones sociales en la toma de decisiones.

Comunicado Oficial

“En el parque Los Libertadores, ante más de 10.000 personas de 29 municipios del Meta, el candidato presidencial Iván Cepeda le declaró la lucha frontal a la macrocorrupción de las regalías. Su anuncio fue enfático: el segundo gobierno progresista perseguirá a los jefes de los aparatos corruptos, identificará con nombre propio a los responsables del saqueo y garantizará la recuperación de los recursos para invertirlos en obras en beneficio del pueblo.

“Las regalías no son un regalo que otorga generosamente el Estado. Son un derecho colectivo”. aseguró Cepeda, señalando que estos recursos nacen del sacrificio ambiental y social de las regiones donde se explota la riqueza del subsuelo colombiano y deben traducirse en bienestar, equidad y desarrollo sostenible de sus comunidades.

En sus recorridos por el país, el candidato ha conocido municipios que reciben miles de millones de pesos por explotación minera o de hidrocarburos, pero en los que su población no cuenta ni siquiera con agua potable. Por ello, enfrentar el desvío de los recursos es uno de los pasos decisivos para garantizar la transformación de los territorios, vías terciarias transitables, hospitales dignos, escuelas modernas, acceso a agua potable o proyectos de ciencia y tecnología.

Cepeda expuso cifras que dan cuenta de este problema. Entre 2018 y 2021 la Contraloría identificó más de 10 billones en hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios, mientras que el Departamento Nacional de Planeación señaló miles de proyectos con irregularidades que ponen en riesgo cerca de 12 billones del Sistema General de Regalías (SGR).

“No estamos ante errores fortuitos. Estamos ante una estructura de captura institucional. Estamos ante la macrocorrupción de las regalías”, aseguró.

Uno de los ejemplos del saqueo de estos recursos es el Meta, donde se produce el 57% del petróleo nacional. Este departamento recibió 2.5 billones de pesos por regalías entre 2023 y 2024 y ha tenido inversión de más de 23 billones desde 2012, pero esta riqueza no se refleja en bienestar ni en justicia social.

“Debido a las redes clientelares de macro corrupción en el departamento en las que operan políticos, grupos de contratistas y funcionarios delincuentes, el Meta se ha convertido en un gran cementerio de elefantes blancos”, afirmó Cepeda.

En ese sentido, el candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que para cambiar el destino del Meta y del país, se debe transformar estructuralmente el SGR para “acabar con la macro corrupción que lo ha capturado”.

Para transformarlo, el candidato propone crear un equipo especializado en la Presidencia que, bajo su supervisión, haga seguimiento, acompañamiento y reciba las denuncias de robo o desvío de recursos en tiempo real, así como supervise los proyectos críticos a nivel nacional.

De la misma forma, todos los funcionarios que intervengan en la certificación de proyectos serán seleccionados por concurso público. Además, se conformará un cuerpo técnico nacional permanente de estructuración de proyectos con despliegue regional, para acabar el clientelismo técnico que cobra porcentajes ilegales para acceder a los recursos públicos.

Se prohibirá la contratación directa con regalías para eliminar la posibilidad de convenios interadministrativos que evadan la licitación pública. De esta manera todas las obras deberán adjudicarse mediante procesos concursables, transparentes y abiertos.

Así mismo, se implementará una plataforma única digital para realizar trazabilidad desde la aprobación hasta la liquidación de los proyectos, la cual deberá divulgar avances físicos y financieros en tiempo real. Esta ventanilla digital será interoperable con el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, los sistemas presupuestales y la banca pública.

Aunado a esto, se promoverá la participación efectiva de las juntas de acción comunal, pueblos étnicos y organizaciones sociales en instancias de decisión, con el fin de evitar que se aprueben proyectos que responden a acuerdos políticos y no a las necesidades de la población. Además, se impulsarán presupuestos participativos regionales vinculantes para un porcentaje de regalías.

“No podemos seguir con los brazos cruzados mientras se pagan cuantiosos recursos por concepto de explotación minera y los niños se siguen muriendo de hambre y de sed en algunas partes del país. Esa monstruosidad no debemos permitirla”, concluyó el candidato.

Iván Cepeda continuará recorriendo el país para compartir su programa con los colombianos. Este domingo 22 de febrero estará en el parque principal de Soacha, Cundinamarca”.

El anuncio se da en medio de la “Gran Marcha por Colombia”, que continuará este domingo en Soacha, Cundinamarca, donde el candidato presentará los ejes de su programa de gobierno.