Bogotá acelera motores: Los 5 tramos de la Avenida 68 que se entregarán este 2026

La movilidad en Bogotá se prepara para un giro determinante. La Troncal de la Avenida 68, considerada la “columna vertebral” del sistema de transporte masivo y pieza clave para la Primera Línea del Metro, entra en su fase decisiva. Tras superar años de parálisis por la pandemia y desafíos contractuales, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha fijado una hoja de ruta clara para este año.

A día de hoy, el megaproyecto de 17 kilómetros, que conecta el sur, occidente y norte de la capital, ya supera el 77% de avance general. Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la meta para este 2026 es ambiciosa pero firme: habilitar cinco de los nueve tramos (grupos) que conforman la obra.

¿Cuáles son los sectores que se habilitarán en 2026?

El director del IDU, Orlando Molano, confirmó que, bajo las directrices del Distrito, se priorizará la entrega de sectores estratégicos que van desde las Américas hasta la Autopista Norte. Aquí el detalle de lo que los bogotanos podrán empezar a disfrutar:

Grupo 2 (Calle 18 sur - Av. Américas): Con una extensión de 1,78 km, este tramo registra un avance del 81,38%. Su entrega será vital para conectar el sur con el corazón del occidente.

Con una extensión de 1,78 km, este tramo registra un avance del 81,38%. Su entrega será vital para conectar el sur con el corazón del occidente. Grupo 3 (Av. Américas - Calle 13): Un tramo corto pero de altísimo flujo vehicular (1,04 km), que ya alcanza el 79,59% de ejecución.

Un tramo corto pero de altísimo flujo vehicular (1,04 km), que ya alcanza el 79,59% de ejecución. Grupo 4 (Av. La Esperanza - Calle 46): Con un sólido 85,08% de avance, este sector es uno de los más próximos a finalizar su construcción.

Con un sólido 85,08% de avance, este sector es uno de los más próximos a finalizar su construcción. Grupo 6 (Calle 46 - Calle 66): Ubicado en la zona del Parque Simón Bolívar, presenta un 62,62% de ejecución. Aunque es uno de los retos logísticos, el compromiso es entregarlo este año.

Ubicado en la zona del Parque Simón Bolívar, presenta un 62,62% de ejecución. Aunque es uno de los retos logísticos, el compromiso es entregarlo este año. Grupo 9 (Carrera 48 - Carrera 9): El tramo del norte, que conecta con la Autopista Norte, registra un 80,82% de avance, facilitando la salida hacia el nororiente de la ciudad.

Cabe destacar que el Grupo 5 ya ha mostrado avances significativos con la puesta en funcionamiento de los puentes vehiculares y el icónico puente curvo sobre la Avenida 68 a la altura de la calle 26.

Los desafíos: ¿Qué tramos presentan retrasos?

A pesar del optimismo, la Alcaldía de Bogotá no baja la guardia frente a los contratistas. La segmentación de la obra en 9 grupos ha permitido avances independientes, pero también ha dejado al descubierto algunos puntos críticos:

Grupo 8 (Carrera 65 - Carrera 48): Es el tramo más rezagado con apenas un 57,57%. Aunque el puente de la Av. Suba ya está operativo, el resto de la obra civil avanza a paso lento.

Es el tramo más rezagado con apenas un 57,57%. Aunque el puente de la Av. Suba ya está operativo, el resto de la obra civil avanza a paso lento. Grupo 1 (Autopista Sur - Calle 18 sur): El inicio de la troncal registra un 70,33% de ejecución, enfrentando retos por la densidad poblacional y redes de servicios públicos en la zona.

Un proyecto que renace tras la crisis

Cuando el alcalde Galán asumió el cargo en 2024, se encontró con una obra que apenas rozaba el 42,57% de avance y que debía haber sido entregada en 2025. Los incumplimientos de contratistas y los efectos de la crisis sanitaria de 2020 obligaron a una reingeniería del cronograma. Hoy, con más de 30 puntos porcentuales de progreso adicional, la Avenida 68 busca dejar de ser un foco de congestión para convertirse en la ruta del progreso bogotano.