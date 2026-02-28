Los dueños del capital: Las 5 familias y empresarios que mueven la riqueza en Colombia este 2026

El 2026 ha comenzado con movimientos sísmicos en el ranking de los más acaudalados del país. Según los reportes más recientes de Forbes y Bloomberg, la estabilidad que caracterizó a las élites financieras colombianas durante décadas se ha visto desafiada por la volatilidad de los mercados globales y la consolidación de nuevos modelos de negocio. Hoy, no solo se trata de quién tiene más tierras o bancos físicos, sino de quién domina el flujo de datos y el consumo masivo.

1. David Vélez: El nuevo número uno

El fundador y CEO de Nubank se consolida como el hombre más rico de Colombia con una fortuna estimada en US$16.200 millones. Vélez ha logrado lo impensable: construir desde cero el neobanco más grande del mundo fuera de China, superando los 122 millones de clientes. Su riqueza, de naturaleza puramente tecnológica y bursátil, simboliza el cambio de era en el país, donde el valor de los datos y la inclusión financiera digital superan a la infraestructura física.

2. Jaime Gilinski Bacal: El magnate de la industria

Tras las históricas OPA por el Grupo Nutresa, Gilinski ocupa el segundo lugar con un patrimonio de US$27.700 millones (aunque su liquidez varía por sus recientes adquisiciones). El banquero caleño ha transformado el mapa empresarial al tomar el control de la mayor productora de alimentos procesados del país, integrándola a su imperio financiero GNB Sudameris y sus inversiones en el sector inmobiliario de lujo en Estados Unidos.

3. Familia Santo Domingo: El poder de la diversificación

Liderados por Alejandro Santo Domingo, este clan mantiene una fortuna de US$14.400 millones. Su estrategia ha sido la diversificación global a través del holding Valorem. Además de ser accionistas clave en la gigante cervecera AB InBev, controlan sectores críticos en Colombia como los medios de comunicación (Caracol Televisión), el transporte (Copa Airlines) y el retail de descuento con Tiendas D1, que sigue ganando terreno en el consumo masivo.

4. Luis Carlos Sarmiento Angulo: El pilar de la banca tradicional

A sus 93 años, el líder del Grupo Aval ostenta una riqueza de aproximadamente US$8.200 millones. Aunque la competencia digital ha apretado los márgenes, su conglomerado (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) sigue siendo el corazón financiero del país. Sarmiento Angulo continúa siendo un referente de la vieja guardia, con fuertes inversiones en infraestructura vial y energía a través de Corficolombiana.

5. Familia Ardila Lülle: Gigantes del consumo masivo

Cerrando el grupo se encuentra la organización que domina el mercado de bebidas y medios. Con un patrimonio superior a los US$2.300 millones, los herederos de Carlos Ardila Lülle mantienen el control de Postobón y la cadena RCN. Su fuerza reside en su gigantesca red de distribución, que llega a cada rincón de la geografía nacional, y su reciente apuesta por competir en el mercado cervecero junto a socios internacionales.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*