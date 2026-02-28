La extorsión en Bogotá se ha reducido en un 80% en lo corrido del 2026

En un despliegue sin precedentes para blindar la economía popular de la capital, la Policía Nacional, a través de su grupo élite GAULA, realizó una intervención masiva en las 18 plazas distritales de mercado de Bogotá. Esta estrategia busca erradicar las estructuras criminales que pretenden coaccionar a comerciantes y transportadores en estos puntos neurálgicos de abastecimiento.

El operativo, diseñado bajo un modelo de “proximidad ciudadana”, no solo busca la presencia disuasiva de uniformados, sino establecer un canal directo de comunicación con quienes dinamizan el comercio alimentario de la ciudad.

Un despliegue que beneficia a miles de comerciantes

Desde la emblemática Plaza de Paloquemao hasta los centros de acopio en el sur y occidente de la ciudad, los agentes del GAULA recorrieron puesto por puesto entregando recomendaciones de seguridad. El objetivo es claro: que ningún comerciante se sienta solo ante las amenazas de grupos delictivos.

Según cifras oficiales de la institución, estas actividades preventivas han logrado beneficiar de manera directa a más de 30.000 personas, entre vendedores habituales, coteros y ciudadanos que acuden diariamente a realizar sus compras.

Cifras récord: La extorsión cae un 80% en Bogotá

Uno de los datos más reveladores entregados por la Policía Metropolitana durante esta jornada es el balance positivo en lo que va corrido del año 2026. Los indicadores muestran una tendencia a la baja que no se veía en años anteriores.

Reducción del delito: Se reporta una caída del 80% en los casos de extorsión en la ciudad.

Se reporta una caída del 80% en los casos de extorsión en la ciudad. Impacto real: Se han registrado 244 denuncias menos en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Este desplome en las cifras se atribuye a la confianza de la ciudadanía para denunciar y a la efectividad de las capturas en flagrancia. “La denuncia es el arma más letal contra el extorsionista”, recordaron los oficiales durante la toma de las plazas.

“¡Yo no pago, yo denuncio!”: La clave es la Línea 165

El eje central de esta toma distrital fue la promoción de la Línea 165, el número único de atención para casos de secuestro y extorsión. Los uniformados enfatizaron que muchas de las llamadas extorsivas que reciben los comerciantes provienen de centros carcelarios o son realizadas por delincuencia común que utiliza la modalidad de “suplantación de autoridad” o de grupos armados para generar temor.

“La Policía Nacional seguirá adelantando acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia. Invitamos a la comunidad a no ceder ante las presiones y a reportar cualquier anomalía”, indicó un vocero de la institución.

Recomendaciones para ciudadanos y comerciantes

Además de la presencia institucional, la Policía compartió una hoja de ruta para evitar caer en las redes de los extorsionistas:

Desconfíe de llamadas de números desconocidos: No entregue información personal ni familiar por teléfono. No realice consignaciones: Ante cualquier exigencia económica, comuníquese de inmediato con el GAULA. Mantenga la calma: Los delincuentes juegan con el factor psicológico; verificar la información antes de actuar es vital. Uso de tecnología: Reporte los números sospechosos a través de la aplicación oficial de la Policía o acuda al CAI más cercano.

Con la reducción histórica del 80% en las denuncias, Bogotá espera consolidar este 2026 como el año de la recuperación de la tranquilidad en sus corredores comerciales más importantes.