MinSalud confirmó tres casos de sarampión en Colombia y anunció medidas preventivas

En un video publicado por los canales oficiales del Ministerio de Salud, el jefe de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que en Colombia se han detectado hasta el momento tres casos de sarampión.

“Hemos tenido tres casos confirmados de sarampión, todos ellos importados, de personas que viajaron al exterior”, puntualizó Jaramillo.

Ante estos hechos, el Ministerio de Salud informó que a raíz del incremento de casos que se ha registrado en la Región de las Américas, se expidió una nueva circular con lineamientos que tienen el objetivo de reforzar a vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de más casos.

“El escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano. Esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional”, advirtió el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa publicado en la tarde de este viernes 27 de febrero.

Así mismo, recordaron algunas cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con esa entidad, solo el año pasado se registraron 247.623 casos en 179 países. De esos casos, en la Región de las Américas se reportaron 14.891. Esto, señaló el Ministerio de Salud, significó un aumento de 32 veces frente a 2024.

¿Para quiénes se indica la vacunación contra el sarampión en Colombia?

Ante este escenario de riesgo, el Ministerio de Salud recordó que la vacunación en Colombia es gratuita y será fortalecida para responder a la coyuntura presente.

“La vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. El país mantiene disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR en más de 3.000 puntos de vacunación, así como a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud desplegados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y jornadas comunitarias”, puntualizó el Ministerio de Salud.

Así mismo, señaló que la vacunación está indicada para los siguientes grupos poblacionales:

Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.

Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.

Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.

Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

Adicionalmente, sostuvieron que se fortalecerá la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos, y pasos terrestres. Y señalaron que se deben activar rutas de atención en las IPS, además de implementar protocolos estrictos para evitar contagios.