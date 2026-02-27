Alerta roja en Bogotá por Sarampión: El riesgo es real y el Distrito refuerza vacunación

Bogotá se encuentra en máxima alerta sanitaria. Tras la confirmación de un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México, la Secretaría Distrital de Salud ha encendido las alarmas. El secretario Gerson Bermont fue enfático este jueves 26 de febrero: el riesgo de un brote en Colombia no es una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente debido a la alta movilidad internacional.

La situación en la región es preocupante. Durante el 2024 se confirmaron más de 15,000 casos en las Américas, y en lo que va de 2026 la cifra ya supera los 5,000 contagios. Países con alta conexión aérea con Bogotá, como México, Estados Unidos y Canadá, reportan actualmente una transmisión activa del virus.

El factor Mundial de Fútbol y los viajes internacionales

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la realización de eventos de gran magnitud, como el Mundial de Fútbol. Este tipo de encuentros incrementan drásticamente el flujo de viajeros, convirtiéndose en el escenario ideal para la propagación de un virus que es catalogado como altamente contagioso.

“Los ciudadanos que planeen viajar a territorios con brotes activos o asistir al Mundial deben vacunarse al menos 15 días antes de su partida”, advirtió el secretario Bermont.

Esquema de vacunación: ¿Quiénes deben acudir a los puntos?

La vacunación es la única barrera efectiva contra el sarampión. En Bogotá, el Distrito ha dispuesto más de 200 puntos de vacunación con biológicos gratuitos y suficientes. El llamado es específico para los siguientes grupos:

Niños y niñas menores de 10 años: Deben contar obligatoriamente con las dos dosis de la vacuna Triple Viral.

Deben contar obligatoriamente con las dos dosis de la vacuna Triple Viral. Jóvenes entre 7 y 16 años: Es necesario verificar que tengan la dosis adicional de Sarampión-Rubeola (SR).

Es necesario verificar que tengan la dosis adicional de Sarampión-Rubeola (SR). Talento humano en salud: Todo el personal médico debe tener su esquema completo y actualizado.

Todo el personal médico debe tener su esquema completo y actualizado. Viajeros: Adultos que se desplacen a países con alerta activa.

Responsabilidad colectiva para proteger a Bogotá

El sarampión no es una enfermedad del pasado; su capacidad de propagación puede colapsar los sistemas de salud si no se mantiene una inmunidad de rebaño alta. El secretario Bermont recordó que la vacunación es un acto de responsabilidad colectiva.

“Bogotá cuenta con las vacunas; lo que necesitamos es que los padres de familia y los viajeros se acerquen a los puntos. Protejamos a nuestras familias y cuidemos la ciudad”, concluyó el funcionario.

Recomendaciones antes de vacunarte: