Emergencia en el Valle del Cauca: se rompió un dique en el río Cauca y se registra enorme inundación

Este viernes 27 de febrero se registró una grave emergencia en zona rural del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, después de que se rompió un dique en el río Cauca.

(Lea también: Lo último: el presidente Gustavo Petro volverá a visitar Estados Unidos antes de terminar su gobierno).

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), citada por el diario El País de Cali, los hechos se registraron en la vereda La Chivera de El Cerrito. Como consecuencia, resultaron inundados varios predios que se encuentran dentro de fincas y cultivos de caña.

No obstante, la CVC advirtió que las inundaciones se dieron en cultivos de caña y, por lo pronto, no resultaron viviendas afectadas.

UNGRD elevó alerta roja por crecientes en el río Cauca

Estos hechos se presentaron poco después de una alerta que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dirigida a los municipios que se encuentran tanto en la cuenca del río Cauca y cerca del sector de Caregato.

“Actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca, una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja, lo que generará aumentos significativos en los niveles de caños, ciénagas y demás cuerpos de agua conectados en la zona”, puntualizó la UNGRD en su cuenta oficial en la red social X.

Entre otras cosas, les recomendaron a las comunidades que se informen solamente por canales oficiales de la UNGRD y el IDEAM; seguir de forma estricta las indicaciones de las autoridades locales.

Adicionalmente, señalaron que se mantiene una alerta roja por fenómenos como inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos de las aguas en estos municipios: