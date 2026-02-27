El Ministro de Salud se comprometió a pagar las deudas de la Nueva EPS y aseguró que será pública

En una declaración histórica desde la Plaza de Bolívar, durante el Gran Encuentro Nacional de Salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó un giro radical en el sistema sanitario del país: la Nueva EPS ya es mayoritariamente del Estado. Bajo esta nueva realidad, el Gobierno Nacional ha anunciado que asumirá directamente el saneamiento financiero de la entidad para garantizar la atención de millones de colombianos.

La estrategia, respaldada por el presidente Gustavo Petro, contempla incluso la posibilidad de que el Estado adquiera nuevos préstamos para cancelar las obligaciones pendientes. La prioridad absoluta, según el jefe de la cartera, será el pago a los hospitales públicos, los más afectados por la crisis de cartera en los últimos años.

ADRES: El nuevo garante de clínicas y hospitales

Para destrabar el flujo de caja en el sector, el ministro explicó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) cambiará su rol operativo. A partir de ahora, la entidad otorgará garantías financieras tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas, facilitando su acceso a créditos que les permitan mejorar su infraestructura y suministro de medicamentos.

Jaramillo fue enfático en que el Gobierno ha cumplido con los giros correspondientes al régimen subsidiado (beneficiando a 27,4 millones de personas) y al régimen contributivo. Sin embargo, lanzó una fuerte crítica a la gestión de las EPS privadas:

“¿Por qué, si los recursos están girados, no se les paga a los hospitales ni se suministran medicamentos? Cuestionamos que las EPS prioricen los pagos a sus propias clínicas mediante la integración vertical, dejando en el olvido a las instituciones independientes”, sentenció el ministro.

Reforma a la salud: Rumbo a la tercera presentación

El anuncio se da en un clima de tensión política, pues el Gobierno se prepara para radicar por tercera vez su ambiciosa Reforma a la Salud en el Congreso. El proyecto busca consolidar un modelo preventivo y transformar las actuales Empresas Sociales del Estado (ESE) en Instituciones Sociales del Estado.

El objetivo de esta transición es claro: ejercer un mayor control público sobre los recursos del sistema y, en palabras del propio Jaramillo, “acabar con el negocio de la salud en Colombia”. El ministro defendió que su administración incluso ha pagado deudas heredadas de gobiernos anteriores, demostrando el compromiso con la estabilidad del sector.

¿Qué significa esto para el afiliado de Nueva EPS?

Con el Estado como socio mayoritario, se espera que:

Se normalicen los servicios: Al sanear las deudas con hospitales, las IPS deberían reactivar citas y cirugías suspendidas. Suministro de medicamentos: Los nuevos recursos están destinados a evitar el desabastecimiento en las farmacias de la red. Modelo Preventivo: Mayor enfoque en la atención primaria en los territorios.

La Nueva EPS se convierte así en el laboratorio principal del modelo de salud que el Gobierno Petro busca implementar en todo el territorio nacional, marcando un precedente sobre la gestión pública del aseguramiento en salud.