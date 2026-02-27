Crisis electoral: MinDefensa despliega operativo de élite para hallar a candidatos desaparecidos

Colombia enfrenta uno de los momentos más críticos de la carrera hacia las Elecciones 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata de toda la capacidad de la Fuerza Pública para localizar a los candidatos Andrés Vásquez Mejía y Ana Libia Guetio, reportados como desaparecidos en los departamentos de Cesar y Cauca, respectivamente.

La situación es de extrema urgencia. Vásquez, aspirante al Senado por el Partido Conservador, fue visto por última vez en Pelaya (Cesar), donde las autoridades hallaron su vehículo con las puertas abiertas. Simultáneamente, se perdió el rastro de Ana Libia Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz (Citrep), en la zona rural de El Tambo (Cauca), un territorio con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

“No descansaremos”: El compromiso del Gobierno

El jefe de la cartera de Defensa fue enfático al señalar que no se permitirá que el miedo interfiera en el ejercicio democrático. Para ello, se han desplegado unidades de investigación criminal, inteligencia y búsqueda y rescate de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación para traerlos sanos y salvos a sus hogares. Colombia no retrocederá ante la criminalidad”, afirmó el ministro Sánchez.

Además de los componentes de inteligencia, se ha priorizado el trabajo del GAULA (grupos antisecuestro), dado el patrón de los hechos. Las autoridades han habilitado las líneas 107 y 157, así como los números 147 y 165, garantizando absoluta reserva para cualquier ciudadano que suministre información clave.

Las desapariciones de Guetio y Vásquez no son hechos aislados. Se dan en un contexto de violencia electoral que ha escalado peligrosamente desde el año pasado. La memoria del país aún está fresca con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y el reciente intento de secuestro de la senadora Aída Quilcué en el Cauca.

Alerta por las Curules de Paz (Citrep)

La Defensoría del Pueblo ha sido reiterativa en advertir que los aspirantes a las curules de paz enfrentan un riesgo extremo. Estos candidatos compiten en territorios donde la presencia del Estado es débil y la injerencia de grupos armados es constante. La desaparición de Ana Libia Guetio confirma los peores temores de las organizaciones sociales, que hoy exigen garantías reales para participar en las elecciones sin que les cueste la vida.

Mientras las horas pasan, la presión sobre el Gobierno Nacional crece. La efectividad de este despliegue militar en Cesar y Cauca será determinante para el clima de confianza en la recta final del proceso electoral.