Bancolombia anuncia apertura total de oficinas este sábado 28 de febrero por fallas masivas de la red: ¿Cómo funcionará?

Tras una semana marcada por intermitencias tecnológicas que pusieron a prueba la paciencia de millones de usuarios, Bancolombia ha tomado una medida excepcional. La entidad financiera confirmó que este sábado 28 de febrero todas sus sucursales físicas en el territorio nacional abrirán sus puertas para atender las contingencias derivadas de los recientes fallos en sus canales digitales.

Esta decisión surge como un plan de choque para mitigar el impacto en los clientes que, debido a las caídas del sistema, no pudieron realizar transferencias, pagos de nómina o consultas críticas durante los últimos días.

Horarios de atención: Bogotá vs. Resto del país

Para garantizar una atención organizada, el banco ha establecido franjas horarias diferenciadas según la ubicación geográfica. Si usted tiene trámites pendientes, tome nota de los siguientes horarios:

Bogotá: Las oficinas prestarán servicio desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Las oficinas prestarán servicio desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Resto de Colombia: El horario de atención será de 8:30 a. m. a 12:00 del mediodía.

Esta jornada extraordinaria no solo busca descongestionar las solicitudes represadas, sino también brindar seguridad a aquellos usuarios que prefieren la validación presencial de sus movimientos financieros tras los incidentes técnicos.

¿Qué pasó con los servicios digitales?

Aunque la entidad aseguró que ya se ha restablecido la totalidad de sus servicios, incluyendo la App Bancolombia y la Sucursal Virtual, el proceso de estabilización no ha terminado. Voceros del banco advirtieron que durante los próximos días podrían presentarse “ajustes operativos” temporales.

“Durante varios días podrían mantenerse algunos ajustes mientras se estabiliza completamente la infraestructura tecnológica”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Las fallas masivas, que impidieron el acceso normal a las cuentas, generaron una ola de dudas sobre la seguridad del dinero. Ante esto, Bancolombia ha sido enfático en que los recursos de los clientes están totalmente seguros y que las fallas fueron estrictamente de disponibilidad en los canales, no de integridad de los datos.

Recomendaciones para los usuarios este sábado

La entidad ha extendido una invitación a la prudencia. Se recomienda acudir a las sucursales físicas únicamente si tiene trámites estrictamente necesarios que no pudieron ser resueltos de forma virtual.

Si su aplicación ya funciona correctamente, la recomendación es priorizar el uso de los canales digitales para evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas durante la jornada de mañana. No obstante, para quienes enfrentan bloqueos de claves o discrepancias en sus saldos tras la caída, la atención presencial será el recurso definitivo para recuperar la normalidad financiera.

Con esta apertura total, Bancolombia busca cerrar una semana de retos técnicos, reafirmando su compromiso de servicio en un momento de alta sensibilidad para sus ahorradores.