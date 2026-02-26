Revolución en los subsidios: Prosperidad Social anuncia nuevos operadores y cambios para cobrar en 2026

El sistema de ayudas económicas en Colombia entra en una nueva era. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó la adjudicación del contrato de dispersión de recursos a la Unión Temporal integrada por SuRed y SuperGiros.

Le puede interesar: El portal de la 80 quedó convertido en un río tras el diluvio de la tarde del 26 de febrero en Bogotá

Este movimiento no es solo un cambio de nombre en las ventanillas, sino el inicio de una estrategia para que los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA puedan acceder a su dinero de forma más ágil y transparente.

Con esta alianza, el Gobierno Nacional busca garantizar una cobertura sin precedentes, llegando a 1.108 municipios a través de más de 31.000 puntos físicos. Esta red será el salvavidas para la población no bancarizada, permitiendo que el dinero llegue incluso a las zonas más remotas del país.

¿Cómo funcionará el nuevo mecanismo de entrega?

A partir de este año, la entidad implementará un modelo híbrido que busca eliminar las tradicionales “colas del hambre”. El objetivo es que la entrega de recursos no dependa de un solo canal, sino de la elección del ciudadano:

Giro Postal (SuRed y SuperGiros): Se mantiene como el mecanismo de contingencia y para quienes no tienen cuenta bancaria. Estará disponible en los 32 departamentos del país.

Se mantiene como el mecanismo de contingencia y para quienes no tienen cuenta bancaria. Estará disponible en los 32 departamentos del país. Sistema de Pagos (Bancarización): Siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad Social habilitará un “Gestor de Pagos”. En las próximas semanas, los beneficiarios podrán registrar su cuenta bancaria o billetera digital de preferencia para recibir la transferencia automáticamente, sin trámites adicionales.

“Estamos avanzando hacia un modelo que promueve la inclusión financiera y permite a los beneficiarios elegir el canal de pago”, señaló Rodríguez Amaya, destacando que en 2025 este esquema ya ahorró más de 2.270 millones de pesos en comisiones.

Programas incluidos en la nueva operación

La Unión Temporal se encargará de la entrega de transferencias condicionadas y no condicionadas de los siguientes programas:

Renta Ciudadana: El subsidio pilar para familias en pobreza extrema.

El subsidio pilar para familias en pobreza extrema. Colombia Mayor: Apoyo económico para los adultos mayores.

Apoyo económico para los adultos mayores. Renta Joven: Incentivos para estudiantes.

Incentivos para estudiantes. Devolución del IVA: Compensación bimestral para los hogares más vulnerables.

Guía para el beneficiario: Lo que debe saber hoy

Para evitar confusiones y posibles estafas, Prosperidad Social ha sido enfático en tres puntos clave para esta nueva etapa de pagos en 2026:

Cero Intermediarios: Los trámites son totalmente gratuitos. Nadie puede cobrarle por “agilizar” su inscripción o su pago.

Los trámites son totalmente gratuitos. Nadie puede cobrarle por “agilizar” su inscripción o su pago. Elección de Canal: Pronto podrá decidir si quiere seguir cobrando por ventanilla (giro) o si prefiere que el dinero llegue directamente a su celular o tarjeta bancaria.

Pronto podrá decidir si quiere seguir cobrando por ventanilla (giro) o si prefiere que el dinero llegue directamente a su celular o tarjeta bancaria. Actualización de Datos: La entidad realizará jornadas de bancarización regionales. Es vital estar atento a los canales oficiales (página web y WhatsApp) para registrar su producto financiero en el nuevo Gestor de Pagos.

Este cambio promete no solo eficiencia operativa para el Estado, sino dignidad para el ciudadano, permitiendo que cada peso del presupuesto social llegue de manera oportuna a quienes realmente lo necesitan.