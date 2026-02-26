El portal de la 80 quedó convertido en un río tras el diluvio de la tarde del 26 de febrero en Bogotá

La tarde de este jueves 26 de febrero de 2026 se convirtió en una verdadera odisea para miles de bogotanos. Una fuerte granizada, acompañada de lluvias torrenciales, provocó una emergencia de grandes proporciones en el Portal 80 de TransMilenio, dejando la infraestructura bajo un nivel crítico de agua y obligando a la suspensión parcial de los servicios troncales y alimentadores.

El fenómeno climático, que impactó con especial dureza a las localidades de Engativá, Suba y Fontibón, generó un “espejo de agua” tan elevado que los buses rojos y verdes se vieron imposibilitados para circular con normalidad. El colapso en este punto neurálgico del occidente de Bogotá ha generado retrasos masivos en el retorno a casa de los usuarios que dependen de este corredor.

Operación de TransMilenio en crisis

Desde el inicio de la emergencia, las autoridades de transporte informaron que la movilidad en el sector se encuentra colapsada. Equipos de atención técnica y de la administración distrital trabajan a contrarreloj para drenar las áreas inundadas y restablecer el paso de los vehículos.

“Se recomienda a todos los ciudadanos planear sus viajes con anticipación y consultar los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir durante la noche”, advirtieron las autoridades de movilidad.

Puntos críticos y encharcamientos en la ciudad

Aunque el Portal 80 es el epicentro de la noticia, el reporte del IDIGER señala que la situación es delicada en otros puntos estratégicos:

Engativá: Inundaciones en la Avenida Boyacá con Calle 26 (Avenida El Dorado).

Inundaciones en la Avenida Boyacá con Calle 26 (Avenida El Dorado). Suba: Afectaciones graves en la Carrera 104 con Calle 132 y la Avenida Cali con Calle 139.

Afectaciones graves en la Carrera 104 con Calle 132 y la Avenida Cali con Calle 139. Teusaquillo: Encharcamientos en la Carrera 50 con Avenida Esperanza.

Además de las lluvias, la movilidad en el sur también enfrenta retos. En la Autopista Sur, sentido Soacha-Bogotá, persiste un represamiento vehicular debido a un hundimiento de calzada a la altura de la carrera 73I, lo que complica aún más el panorama vial de la capital.

Recomendaciones ante la temporada de lluvias

La administración distrital ha activado los protocolos de emergencia y hace un llamado a la prudencia. Con el piso húmedo y la visibilidad reducida, el riesgo de siniestros viales aumenta exponencialmente. Las autoridades sugieren:

Evitar desplazamientos innecesarios hasta que baje el nivel del agua en los puntos críticos.

No arrojar basuras a las calles, ya que esta es la principal causa de obstrucción en los desagües y alcantarillado.

Reportar agrietamientos en zonas de ladera a la Línea 123 para prevenir deslizamientos.

Ante la posibilidad de nuevas tormentas eléctricas, se insta a la población a buscar refugio en lugares seguros y evitar áreas a campo abierto. El monitoreo en tiempo real continúa mientras Bogotá intenta recuperar la normalidad tras una de las tardes más intensas de lo que va del año.