“No soporto la gente acá”: dura crítica de influencer extranjera a Bogotá

Una nueva polémica sacude las redes sociales luego de que una influencer extranjera asegurara que en Bogotá la gente es “amargada y antipática”. El video, publicado desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre el trato a los turistas y la percepción cultural de la capital colombiana.

La protagonista es la creadora de contenido conocida como Sari la italiana, quien compartió su experiencia durante una escala en la ciudad y expresó su inconformidad con el comportamiento de algunos funcionarios y habitantes.

Lea también: “El Parque Lleras me dejó sin palabras”: Turista reveló su pésima experiencia

¿Qué dijo la influencer sobre Bogotá?

En el video, grabado mientras hacía conexión aérea, la influencer manifestó su molestia por el trato recibido en Migración y generalizó su percepción sobre los bogotanos.

“Uno quiere ver lo positivo de las cosas, pero aquí en Bogotá la gente es bien… no soporto la gente acá. En Migración la gente está bien amargada. Ni te miran… Esto no es un mito, que los rolos son bien amargados y antipáticos. Y yo, cada vez que llego acá, lo confirmo literal”, afirmó.

También aseguró que su paso por la ciudad era únicamente de conexión y que habría preferido evitar la escala en la capital.

Sus declaraciones no tardaron en convertirse en tendencia, generando cientos de comentarios tanto de apoyo como de rechazo.

Reacciones en redes sociales: defensa y críticas

Las palabras de la influencer dividieron opiniones. Muchos usuarios cuestionaron la generalización sobre los habitantes de la capital y calificaron sus comentarios como irrespetuosos.

Uno de los mensajes más compartidos señaló:

“Resulta profundamente irrespetuoso llegar a un lugar y descalificar a su gente. Este tipo de publicaciones promueven regionalismo y desprecio”.

Otros internautas compartieron experiencias personales diferentes, resaltando la hospitalidad bogotana:

“Soy rola y en Bogotá se respira mucha más amabilidad que en ciudades europeas”.

“Soy costeña, pero Bogotá me dio oportunidades y crecimiento”.

“No todos los rolos son así, tengo amigos bogotanos que son muy queridos”.

La discusión también puso sobre la mesa el contraste cultural que experimentan algunos viajeros al llegar a ciudades grandes y de ritmo acelerado como Bogotá.

Turismo en Bogotá y percepción cultural

Bogotá es una de las ciudades más visitadas del país y un punto estratégico de conexión aérea en América Latina. Su tamaño, clima, ritmo urbano y dinámicas laborales pueden influir en la manera en que visitantes perciben el trato cotidiano.

Expertos en turismo señalan que las experiencias individuales no siempre reflejan la identidad completa de una ciudad de más de siete millones de habitantes. Además, factores como el estrés aeroportuario, las largas filas y los controles migratorios suelen afectar la percepción del servicio en cualquier país.

Mientras algunos defienden el derecho de la influencer a expresar su experiencia, otros insisten en la importancia de evitar estigmatizaciones y generalizaciones sobre comunidades enteras.