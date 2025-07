“El Parque Lleras me dejó sin palabras”: Turista reveló su pésima experiencia

A través de un video publicado en las redes sociales, más específicamente en TikTok, un turista nacional, que aseguró haber vivido hace 10 años en Medellín, contó su pésima experiencia al volver a la ciudad y salir en la noche a recorrer el famoso Parque Lleras.

Comentó que llegó a la capital antioqueña después de un largo viaje y que lo hizo en compañía de su esposa, con el objetivo de celebrar su cumpleaños número 40.

Turista nacional decepcionado del Parque Lleras en Medellín

A través de su cuenta, Gabriel Tobón relató que vivió al decidir pasear por el reconocido Parque Lleras, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en donde terminó aterrado de lo que experimentó.

“El concepto que yo tenía del Parque Lleras y de la noche en Medellín, a lo que viví anoche, es totalmente diferente. Desafortunadamente Medellín está catalogada por muchas cosas y ahora es mucho más fuerte el turismo sexual, las drogas y el alcohol. Es impresionante”, relató.

Tobón indicó que su plan era salir a cenar con su esposa y poder encontrar un buen sitio mientras caminaba por el sector fue “imposible”.

“Medellín es totalmente hermoso, es increíble, es una ciudad divina, el clima es increíble, despertarse con tantos sonidos (de la naturaleza) tanto verde, es algo que lo recarga a uno y es básicamente el motivo de este viaje y empezar mis 40 con toda”, contó.

Sin embargo, dijo que lastimosamente esa experiencia que vivió en el Parque Lleras lo tomó por sorpresa y que lo que quiere es recomendarle a quienes quieren llegar a la ciudad a recargarse, que no vayan allá.

“Si vienen con la intención de buscar eso, lo van a encontrar, porque eso no es Medellín, no es la gente, no es la ciudad, es esa zona, el Parque Lleras cambió”, aseguró.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “El Lleras ya es de lo peor tráfico de todo y aún así los turistas solo pegan para haya", “Yo pasé mi pena también por ese pensamiento de recordar al Parque Lleras como era antes, hoy es como si fuera el parque Bolívar. Muy triste esa situación y no soy de Medellín pero si viví muchos años allá”, “Durante la Alcaldiía anterior el parque Lleras se convirtió en un burdel y es el sitio menos recomendado para visitar” y “Así es, el Lleras ahora es un sector de prostitución, ya no es para planes familiares ni de amigos a menos que quieras ese tipo de planes. Es lamentable. Pero sigues encontrando lugares muy geniales distribuidos en la ciudad, incluso en el centro encuentras lugares absolutamente hermosos para conocer”.