Misterio en el cerro: la historia que asusta a quienes suben a Monserrate

El Cerro de Monserrate es uno de los símbolos más reconocidos de Bogotá. Patrimonio cultural y religioso, punto de encuentro con la fe, la naturaleza y el deporte, este cerro también es escenario de una de las leyendas urbanas más inquietantes de la capital: la historia de los supuestos vampiros de Monserrate.

Mientras miles de personas ascienden cada semana por devoción o ejercicio, en voz baja circula un relato que mezcla misterio, desapariciones y fenómenos paranormales. ¿Se trata solo de un mito bogotano o hay algo más detrás de esta historia?

¿Dónde nació la leyenda de los vampiros de Monserrate?

La versión moderna de esta historia tomó fuerza en septiembre de 2024, tras una llamada a la emisora La Mega. Un oyente aseguró que una amiga conocía a unos hombres vinculados a una televisora que habrían registrado hechos extraños en la parte posterior del cerro.

Según el relato, hace aproximadamente 35 años se instalaron cámaras ocultas en los árboles debido a rumores sobre desapariciones y hallazgos de “pedazos de cuerpos destrozados” en la zona boscosa. El material grabado, afirmó el testigo, dejó impactado al equipo de producción.

Las supuestas imágenes mostraban figuras que flotaban entre los árboles. De acuerdo con la narración, estos seres levitaban y atacaban a personas, desmembrándolas y absorbiendo su sangre. Sin embargo, nunca hubo pruebas públicas ni registros oficiales que confirmaran la existencia de tales grabaciones.

La mansión oculta detrás del cerro

La historia se volvió aún más perturbadora cuando el oyente relató que el equipo de televisión decidió internarse en el bosque tras revisar el material. Allí, según la versión contada al aire, encontraron una mansión escondida entre la vegetación.

Dentro del lugar habría personas de apariencia común, aunque descritas como de piel pálida, rasgos extranjeros y porte elegante. El relato incluso menciona una supuesta entrevista con el “jefe de los vampiros”.

El testigo aseguró que el diálogo no podía emitirse por condiciones impuestas por los entrevistados.

Monserrate: entre fe, turismo y misterio

El Cerro de Monserrate es uno de los destinos turísticos más visitados de la capital. Su santuario, su vista panorámica y su valor histórico lo convierten en un ícono cultural. Sin embargo, como ocurre en muchas ciudades con espacios naturales y zonas boscosas, el misterio suele encontrar terreno fértil.

La leyenda plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando alguien se sale del sendero peatonal o se interna en áreas restringidas del cerro? Aunque el relato vincula el mito con personas desaparecidas, no existe evidencia oficial que conecte estos casos con fenómenos sobrenaturales.

¿Mito paranormal o simple leyenda urbana?

En 2026, la historia de los vampiros de Monserrate sigue dividiendo opiniones en Bogotá:

Para algunos, es un relato paranormal que alimenta el imaginario colectivo capitalino.

Para otros, es una clásica leyenda urbana que creció gracias a la radio, el voz a voz y las redes sociales.

También hay quienes la ven como una muestra del poder de la cultura popular para crear narrativas que sobreviven en el tiempo.

Lo cierto es que Bogotá es una ciudad cargada de historia, sombras y relatos que se resisten a desaparecer. Como otras leyendas que rondan teatros, plazas y edificios antiguos, la de Monserrate se suma al repertorio de mitos urbanos que mezclan miedo y fascinación.

Una historia que sigue viva

Más allá de su veracidad, la historia de los vampiros en Monserrate demuestra cómo la tradición oral y los medios pueden convertir un rumor en fenómeno cultural. En una ciudad donde la modernidad convive con la memoria, estos relatos encuentran siempre un espacio para reinventarse.

La próxima vez que suba a Monserrate y mire hacia el bosque, quizás recuerde esta leyenda. Tal vez no haya vampiros flotando entre los árboles, pero sí una prueba de que el misterio sigue siendo parte esencial del imaginario bogotano.