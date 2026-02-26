Emergencia en Boyacá: Colapsa puente en construcción y deja varios obraros heridos

Lo que debía ser la solución definitiva a tres años de aislamiento para las veredas de Jordán, Muñoces y Camacho, terminó en una tarde de angustia. Este 25 de febrero de 2026, la estructura metálica del nuevo Puente Triunfo, que conectaba a Moniquirá con San José de Pare, colapsó cuando los obreros adelantaban el proceso de fundición de la placa de concreto.

El accidente, que dejó seis operarios heridos, ha escalado rápidamente al debate nacional. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, conocida por su férrea fiscalización a los proyectos regionales, no tardó en reaccionar ante lo que considera un síntoma de la “inseguridad técnica y jurídica” que atraviesa el país.

El desplome: De la ilusión al rescate en el río Ubaza

La estructura, de 34 metros de largo y con una inversión que supera los 2.800 millones de pesos (financiados entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Moniquirá), se vino abajo cuando el montaje alcanzaba el 90 % de su ejecución.

Testigos relataron escenas de heroísmo: “Uno de los trabajadores quedó bajo la estructura y los vecinos tuvieron que meterse al río a ayudar a rescatarlos”, detalló el concejal John Ramírez. Los heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales de Moniquirá y San José de Pare, donde se reportan estables bajo observación especializada.

El cuestionamiento de Paloma Valencia

En el marco de su campaña presidencial, Valencia ha insistido en que la falta de garantías en la propiedad y la infraestructura frena el desarrollo. Tras conocerse el siniestro, la senadora enfatizó en que este tipo de fallos no son solo accidentes aislados, sino el resultado de una ejecución que no protege la riqueza del país.

“Cada vez que se cae una obra, se pierde la confianza del inversor. Cuando las obras no se terminan o colapsan por errores constructivos, hay menos empleo y menos desarrollo para el campo colombiano”, ha sostenido la congresista en sus intervenciones sobre el estado de la infraestructura nacional.

Para Valencia, el caso de Moniquirá es un ejemplo de la necesidad de una reforma a la contratación que exija mayores pólizas de cumplimiento y una interventoría que no permita que una inversión de tal magnitud termine en el fondo de un río.

¿Error humano o falla técnica?

El alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo, calificó la noticia como “preocupante” y anunció una investigación exhaustiva. “Estableceremos con ingenieros y peritos si fue un error constructivo o a qué obedeció el accidente”, afirmó el mandatario local.

Mientras la Secretaría de Infraestructura de Boyacá evalúa los daños, la comunidad rural queda nuevamente en la incertidumbre. El puente debía reemplazar la antigua estructura de concreto que el río se llevó hace tres años, pero hoy, el hierro retorcido en el agua es un recordatorio de la fragilidad de las obras públicas en la región.