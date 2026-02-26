El desgarrador relato del hijo de la mujer que murió esperando medicamentos en Cafam Cúcuta

Cecilia Quintero, una enfermera pensionada de 70 años, falleció mientras hacía fila en un dispensario de medicamentos de Cafam en Cúcuta. La mujer colapsó en plena sala de espera cuando intentaba reclamar los fármacos vitales que el sistema de salud que estaban pendientes desde finales del año pasado, un hecho que pone en evidencia las fallas críticas en la red de dispensación en Norte de Santander.

En una entrevista exclusiva con Blu Radio, Edison Rojas, hijo de la víctima, entregó detalles sobre el desgaste administrativo que antecedió la muerte de su madre. La adulta mayor padecía insuficiencia renal y hepática, condiciones que, según su hijo, no representaban un riesgo inminente si contaba con su tratamiento. “Ella estaba controlada, recibiendo su medicina... una paciente con una condición, pero digamos que soportable”, aseguró Rojas.

Sin embargo, las barreras logísticas terminaron deteriorando su situación en los últimos meses. “Hace varios años ya la empezaron a, como se dice, tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo, sino ‘venir, venir’, y ella vivía en Chinácota; venir mensualmente se le dificultaba. A partir de diciembre ya prácticamente no le entregaron nada”, relató el familiar a la emisora.

Sin embargo, en esa ocasión la mujer había viajado desde el municipio de Chinácota, a una hora de la capital de Norte de Santander, para reclamar los fármacos para sus patologías y los pañales que necesitaba su hijo, insumos que le adeudaban desde finales del año pasado.

El dolor de la familia por la falta de respuestas

Mientras Medicina Legal avanza en la verificación de las causas médicas del deceso, la familia denuncia un vacío total de acompañamiento por parte de la entidad involucrada y de los entes de control. Frente a posibles avances en el caso, Rojas fue claro y conciso: “Hasta el momento nada, absolutamente nada. No se han comunicado. Lo único que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando”.

El luto para esta familia, derivado de los problemas del sistema, no es nuevo. En la misma intervención, el hijo de la enfermera reveló que la inoperancia médica ya les había costado la vida a otros parientes cercanos recientemente. “Como lo he dicho en varias partes, no es solo mi madre. Hace unos meses perdí también a una tía, unos meses atrás a un tío. Precisamente también esperando que los atendieran”, lamentó Rojas, exigiendo que las autoridades intervengan antes de que la crisis afecte a más pacientes.

El caso generó el rechazo inmediato de las organizaciones de pacientes. Esperanza Arias, representante de los usuarios de Nueva EPS, advirtió a la cadena radial, que la responsabilidad recae en todo el sistema y señaló directamente a la Superintendencia Nacional de Salud, acusándola de inacción y falta de sanciones reales ante la crisis de desfinanciación.