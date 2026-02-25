Abogado de Diana Ospina habló de las transacciones bancarias que ladrones la obligaron hacer para robarle millonaria suma de dinero

El caso de Diana Lorena Ospina dio un nuevo giro tras el pronunciamiento oficial de su defensa. El abogado de Diana Ospina confirmó que la mujer fue obligada a realizar múltiples transacciones bancarias mientras permanecía retenida y anunció que en las próximas horas radicará formalmente el poder ante la Fiscalía General de la Nación para exigir medidas urgentes que permitan judicializar a los responsables.

La víctima, desaparecida desde la madrugada del 22 de febrero de 2026, apareció con vida luego de más de 40 horas secuestrada en hechos que hoy son investigados como un presunto paseo millonario en Bogotá. Según el comunicado de su representante legal, Ospina fue hallada “en condiciones estables de salud” y logró reencontrarse con su familia tras una intensa búsqueda.

Más de 10 transacciones y $50 millones sustraídos

En entrevista con Recap Blu, el abogado Andrés Felipe Peláez reveló detalles clave sobre el componente financiero del caso. De acuerdo con su declaración, Diana fue “transportada por varios lugares o zonas de la ciudad” y durante ese tiempo los delincuentes la habrían obligado a realizar “un cúmulo de más de 10 o 13 transacciones bancarias”, mediante las cuales le sustrajeron aproximadamente 50 millones de pesos, se presume que sacaron entre tres a cuatro millones de pesos minimo por transacción en cada cajero.

El jurista señaló que, aunque corresponde a la Fiscalía definir la hipótesis oficial, los elementos conocidos hasta ahora apuntan con fuerza a la modalidad de paseo millonario, delito que combina retención ilegal, intimidación y vaciamiento de cuentas bancarias.

“Estamos ante un caso que no puede quedar en la impunidad”, subrayó el abogado, quien calificó los hechos como secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

Llamado directo a la Fiscalía

El eje central del pronunciamiento fue un llamado contundente a la Fiscalía General de la Nación para que despliegue toda su capacidad investigativa. La defensa solicitará la adopción inmediata de medidas técnicas y operativas, entre ellas:

Análisis integral de cámaras de seguridad .

. Trazabilidad del vehículo involucrado.

Identificación de patrones similares recientes en la ciudad.

Verificación de la posible participación de estructuras criminales organizadas.

El abogado indicó que su representada ofrecerá declaraciones públicas una vez concluyan las diligencias judiciales y siempre que existan garantías de seguridad.

El contexto del secuestro

El caso comenzó la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando Diana salió de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero. Cámaras de seguridad la registraron despidiéndose de una amiga y buscando transporte. Tras no llegar el vehículo que la recogería, abordó un taxi estacionado en la vía, no sin antes tomar una fotografía de la placa.

Minutos después, otro sistema de videovigilancia captó la llegada del taxi al barrio donde ella reside. En las imágenes aparecen dos vehículos: el taxi en el que viajaba y otro que lo seguía con las luces apagadas. Cuando el automóvil se detuvo frente a su vivienda, dos hombres descendieron del segundo vehículo y abordaron el primero por las puertas traseras. El carro arrancó de inmediato.

Desde ese momento se configuró el secuestro.

La reaparición en Choachí

Tras más de 40 horas sin noticias, la noche del lunes se produjo su reaparición. Diana llegó caminando bajo la lluvia hasta el CAI Mirador, en la vía que conecta Bogotá con Choachí, en Cundinamarca.

Según el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI, la mujer estaba mojada, desorientada y sin pertenencias. “Nos abrazó y pidió ayuda”, relató el uniformado. De acuerdo con su versión preliminar, habría sido retenida en una vivienda y posteriormente trasladada hacia los cerros, donde la abandonaron en plena carretera.

Una patrulla de la Policía Nacional la trasladó luego hasta su residencia en el occidente de Bogotá, donde se reencontró con su familia.

La investigación sobre los taxis

Otro punto clave del proceso es la trazabilidad de los dos taxis involucrados. El propietario de ambos vehículos se presentó ante las autoridades y aseguró no tener relación con los hechos. Entregó la información de los conductores, quienes ahora son objeto de investigación.

El taxi que inicialmente recogió a Diana está vinculado a la empresa Transportes Arroba, que confirmó su registro. Sin embargo, el vehículo que finalmente se la llevó presenta antecedentes administrativos relevantes: múltiples ventas recientes, cinco infracciones entre 2024 y 2025 y la presunta falta de renovación de la tarjeta de operación.

Un fiscal del Gaula analiza si los conductores que operaban los taxis esa noche coinciden con los registrados oficialmente y si existe coordinación entre ambos vehículos.

Un caso que reabre el debate

El pronunciamiento del abogado pone ahora el foco en la dimensión financiera del delito. La existencia de más de una decena de movimientos bancarios forzados por un monto cercano a los 50 millones de pesos refuerza la hipótesis de un esquema organizado.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la persistencia del paseo millonario en Bogotá, especialmente en zonas de alta actividad nocturna. Mientras la defensa insiste en que no puede haber impunidad, la Fiscalía enfrenta el reto de esclarecer la ruta del dinero, identificar plenamente a los responsables y determinar si detrás del hecho opera una estructura criminal más amplia.

Por ahora, Diana Ospina permanece bajo acompañamiento institucional y a la espera de que la justicia avance. Su abogado ya anunció que no descansará hasta que se logre la judicialización de los implicados y se envíe un mensaje claro contra este tipo de delitos que siguen afectando a ciudadanos en la capital.