Terror en la Panamericana: Asalto con explosivos a carro de valores deja un civil muerto en Cauca

Este hecho se registró hacia el mediodía de este martes 24 de febrero en el sector de Los Hubos, jurisdicción del corregimiento Piedra Sentada en el municipio de El Patía, sur del Cauca. Este acto fue ejecutado con artefactos explosivos y en medio del fuego cruzado un persona perdió la vida durante el atraco a un vehículo de transporte de valores.

Lea también: Bancos y mineras pagarían más: así será el nuevo impuesto para atender la emergencia climática

El carro blindado cubría la ruta entre El Bordo y Popayán cuando fue bloqueado. Según el reporte entregado por la Policía Nacional, quienes serían los asaltantes detonaron una carga explosiva improvisada para forzar la apertura del vehículo y extraer una alta suma de dinero.

La patrulla policial más cercana acudió al punto de la detonación, pero los uniformados fueron recibidos con ráfagas de fusil. El ataque desató un combate armado que paralizó de inmediato el tránsito de la vía internacional, obligando a viajeros y habitantes de la zona a buscar refugio mientras los delincuentes aseguraban el botín.

La víctima fatal: un trabajador ajeno al conflicto

Un transportador que movilizaba su tractocamión por este corredor estratégico del país recibió impactos de bala durante la emboscada y falleció en el lugar. En este momento, personal de Medicina Legal y criminalística avanzan en las labores forenses para establecer la identidad del conductor.

Tal como advierten los reportes preliminares, reportados por La FM, la investigación determinará si el deceso fue consecuencia de una bala perdida en medio del choque con la fuerza pública o si se trató de un ataque directo por parte de los asaltantes para evitar que el camión bloqueara su ruta de escape, hasta el momento se espera la información total del suceso.

Operativos en marcha y posibles responsables

Después de perpetrar el hurto, los hombres armados huyeron a bordo de motocicletas utilizando rutas terciarias de difícil acceso que conectan con la zona rural de El Patía. Las primeras hipótesis, apuntan a que los responsables pertenecerían al frente Carlos Patiño. Puesto que, esta estructura criminal, subordinada al autodenominado Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias Iván Mordisco, se encuentra establecida en esta territorial en el sur y occidente del departamento.

Actualmente, el Ejército Nacional desplegó unidades de refuerzo para apoyar a la Policía en un “plan candado”. Las autoridades mantienen operativos de registro y control en las vías aledañas para intentar dar con el paradero de quienes serían los asaltantes y restablecer la normalidad en uno de los corredores viales más críticos y vulnerables del suroccidente colombiano. Se espera que en las próximos momentos se conozca en totalidad la información sobre este hecho.