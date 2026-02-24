Ni los niños se salvan: padre e hijo fueron victimas de violento robo en Santa Marta

Un violento atraco a mano armada contra un padre y su hijo de seis años en Santa Marta ha generado indignación en la comunidad y un llamado urgente a reforzar la seguridad en la ciudad. El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales y muestran el momento exacto del asalto, y ha llevado a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

Lea también: “No más paracos”: Petro convocó a indígenas para firmar nuevo decreto de la ‘Línea Negra’ en Santa Marta

Los hechos ocurrieron en la calle 22 con avenida de Los Estudiantes, a la altura del sector conocido como el Rumbódromo, un corredor de alto flujo vehicular y estudiantil en Santa Marta. El padre de familia, quien se movilizaba en motocicleta acompañado de su hijo, esperaba el cambio del semáforo cuando dos sujetos que se desplazaban en otra motocicleta lo interceptaron bajo amenaza con arma de fuego.

Según las imágenes, uno de los asaltantes descendió rápidamente de su vehículo mientras su cómplice permanecía con el motor encendido. El agresor, con gorra blanca, chaqueta azul y pantalón jean, abordó al hombre, lo lanzó al suelo junto a su hijo y a la motocicleta, obligándolo a entregar sus pertenencias. El menor de edad, visiblemente junto a su padre en medio de la escena, presenció directamente la intimidación armada antes de que los responsables huyeran rápidamente.

Tras el atraco, el padre se reincorporó y tomó en brazos al menor para verificar que no presentara lesiones visibles. Hasta el momento no se han reportado lesiones físicas graves para ninguna de las dos víctimas, pero el impacto emocional de la agresión ha sido destacado por quienes vieron el video y por integrantes de la comunidad.

Lea también: Parques Nacionales anuncia cierre del Tayrona por amenazas y riesgos de seguridad

La motocicleta de los presuntos delincuentes no tenía placas visibles, lo que podría dificultar las labores de identificación y seguimiento por parte de las autoridades. Este tipo de modus operandi, interceptar motociclistas detenidos en semáforos para forzar la entrega de pertenencias, ha sido señalado con anterioridad como una práctica recurrente en zonas de alto tráfico en Santa Marta.

La indignación ciudadana ha sido evidente en las redes sociales, donde usuarios han criticado la inseguridad y cuestionado la respuesta institucional ante hechos similares. Una de las reacciones que se repite en comentarios es la preocupación por la liberación rápida de delincuentes tras capturas y la sensación de impunidad.

En respuesta a lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana anunciaron un plan de acción para capturar a los responsables y reforzar la presencia en sectores críticos. Se anunció la oferta de hasta 10 millones de pesos como recompensa por información que conduzca a la identificación y captura de los asaltantes, y la comunidad fue invitada a reportar datos a la línea de emergencia 123 con absoluta reserva.

Padres de familia y residentes del sector Bavaria han manifestado su preocupación, señalando que actividades cotidianas como recoger a los hijos del colegio se han vuelto peligrosas debido al aumento de hechos delictivos como raponazos desde motocicletas, jalones de bolsos, hurtos en buses y asaltos en semáforos.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades, que esperan utilizar los registros audiovisuales como parte de los análisis para ubicar y capturar a los responsables del atraco.