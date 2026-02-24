¿Nepotismo en el Gobierno? Denuncian que familia del Ministro de Salud suma $3.000 millones en contratos

En medio de una de las etapas más críticas para el sistema sanitario del país, una nueva tormenta política sacude al gabinete del presidente Gustavo Petro. La representante a la Cámara y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, lanzó una contundente denuncia que pone bajo la lupa al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según la congresista, el círculo familiar más cercano del jefe de la cartera de salud habría sido beneficiado con contratos y designaciones en diversas entidades del Estado, sumando una cifra que supera los $3.000 millones de pesos.

El “mapa” de la contratación familiar

La denuncia de Miranda no se quedó en señalamientos generales; la representante documentó con nombre y apellido los cargos y montos que comprometerían la ética del ministro:

El hijo y la esposa: Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, fue designado como director de ProColombia en el Reino Unido . Por su parte, su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, ocupa el cargo de Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, fue designado como director de . Por su parte, su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, ocupa el cargo de para Prestadores de Servicios de Salud. El hijastro en el sector salud: Sebastián Laverde Gómez, hijastro del funcionario, figura con contrato en la ADRES , entidad que administra los recursos de la salud, precisamente el sector que lidera Jaramillo.

Sebastián Laverde Gómez, hijastro del funcionario, figura con contrato en la , entidad que administra los recursos de la salud, precisamente el sector que lidera Jaramillo. Cuñada y sobrino: María Clara Berrocal (cuñada) habría firmado contratos con la JEP por más de $390 millones, mientras que Sebastián Jaramillo Berrocal (sobrino) obtuvo vinculación con el Ministerio de Ciencia .

María Clara Berrocal (cuñada) habría firmado contratos con la por más de $390 millones, mientras que Sebastián Jaramillo Berrocal (sobrino) obtuvo vinculación con el . El hermano: Omar Jaramillo Martínez también aparece en la lista con un contrato en la Contraloría General de la República.

“Transparencia absoluta”: El reclamo de Miranda

Para Katherine Miranda, esta concentración de contratos en una sola familia resulta inaceptable en un momento donde el Ministerio de Salud exige sacrificios y reformas profundas al sistema.

“Es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés”, sentenció la congresista.

La denuncia sugiere que, aunque cada contrato de manera individual podría cumplir con requisitos técnicos, la acumulación de estos en parientes de un alto funcionario del Ejecutivo genera una sombra de duda sobre la meritocracia y el conflicto de intereses en la actual administración.

La respuesta oficial: Silencio desde el Ministerio

Ante la gravedad de los señalamientos, medios de comunicación como Caracol Radio consultaron directamente al Ministerio de Salud. Sin embargo, la respuesta de la entidad fue escueta y defensiva. Aseguraron que no tienen por qué “pronunciarse sobre vinculaciones de particulares con otras entidades”, desligándose de la responsabilidad de explicar la coincidencia de tantas contrataciones en una misma familia.

Este caso se suma a la creciente lista de polémicas que rodean la ejecución presupuestal del Gobierno, aumentando la presión sobre los entes de control como la Procuraduría para que inicien investigaciones de oficio que aclaren si hubo tráfico de influencias.