El “Depredador del Guatiquía”: Fiscalía formaliza acusación por un segundo feminicidio en Villavicencio

La sombra de la violencia de género vuelve a posarse sobre los juzgados del Meta. La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso crucial en la búsqueda de justicia al acusar formalmente a Héctor Jenny Guayabo Bernal como el presunto responsable de un feminicidio agravado ocurrido en agosto de 2021. Este caso no solo estremece por la crueldad del relato, sino porque revela el patrón de conducta de un hombre que ya purga una condena similar.

Un crimen oculto durante meses

La cronología del horror comenzó entre el 16 y el 17 de agosto de 2021 en Villavicencio. Según el ente acusador, Guayabo Bernal presuntamente atacó a su entonces compañera sentimental dentro de la vivienda que compartían. Tras causarle la muerte, el hombre habría trasladado el cuerpo para abandonarlo en las inmediaciones del río Guatiquía, un afluente que se ha convertido en el epicentro de sus macabros hallazgos.

La incertidumbre para la familia de la víctima se prolongó por meses. No fue sino hasta el 7 de enero de 2022 cuando las autoridades localizaron los restos en una orilla del río. El avanzado estado de descomposición del cuerpo fue un obstáculo inicial para la medicina legal, que en su momento no pudo determinar con exactitud la causa del deceso. Sin embargo, la investigación técnica y testimonial logró armar el rompecabezas de lo que realmente sucedió en aquel inmueble.

El patrón del agresor: Un ciclo de violencia invisible

Las pruebas recaudadas por la Fiscalía pintan un panorama desolador de lo que vivía la víctima antes de su desaparición. Los elementos materiales probatorios indican que la mujer estaba atrapada en un ciclo de violencia sistémica. Amenazas constantes y agresiones psicológicas marcaron los días previos a su muerte, una dinámica de control que Guayabo Bernal ejercía sobre sus parejas.

Este caso ha encendido las alarmas sobre la reincidencia en delitos de odio contra la mujer. De hecho, este es el segundo feminicidio que se le atribuye formalmente. Es importante recordar que, en febrero de 2025, Héctor Guayabo fue condenado a 36 años de prisión por el feminicidio de otra mujer que fue su pareja en 2024. Curiosamente, en ese segundo crimen, el cuerpo también fue abandonado en el curso del río Guatiquía, revelando un modus operandi aterradoramente idéntico.

Justicia en marcha

Actualmente, el señalado agresor permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario, donde cumple su primera condena mientras avanza este nuevo proceso judicial. La acusación formal busca que este crimen de 2021 no quede en la impunidad y que se sumen años de sentencia a su historial criminal.

Este proceso judicial subraya la importancia de denunciar los ciclos de violencia temprana. La Fiscalía reitera que el feminicidio suele ser el desenlace trágico de agresiones psicológicas y físicas previas que no fueron intervenidas a tiempo.