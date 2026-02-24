Golpe millonario al narcotráfico: Caen más de dos toneladas de marihuana ocultas en un furgón en Buga

En una operación relámpago que desestabiliza las finanzas de las estructuras criminales en el suroccidente del país, la Policía Nacional logró interceptar un cargamento masivo de estupefacientes que pretendía inundar las calles de la capital colombiana. El operativo, desarrollado en el departamento del Valle del Cauca, dejó como saldo la incautación de 2.140 kilos de marihuana y la captura del conductor del vehículo.

El hallazgo en la vía Cali – Andalucía

El procedimiento tuvo lugar en un punto estratégico de la vía que conecta a Cali con Andalucía, específicamente a la altura del municipio de Buga. Allí, uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte detuvieron un vehículo tipo furgón para una inspección de rutina. El automotor, que había partido desde el municipio de Corinto (Cauca), tenía como destino final la ciudad de Bogotá.

Al realizar el registro minucioso de la bodega de carga, los agentes descubrieron una escena impactante: 100 paquetes de diversos tamaños y formas que, tras las pruebas de campo, confirmaron contener marihuana de alta pureza.

Un golpe de $4.280 millones de pesos

Las cifras detrás de este operativo son contundentes. Según el reporte oficial, la sustancia incautada tiene un valor comercial aproximado de $4.280 millones de pesos. Gracias a esta intervención, las autoridades lograron:

Evitar la distribución de 2.140.000 dosis en el mercado ilegal.

en el mercado ilegal. Capturar a un hombre de 39 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía URI Buga .

. Inmovilizar el vehículo furgón e incautar equipos de comunicación claves para la investigación.

“Trabajamos sin pausa, en las vías está su Policía Nacional. Este importante resultado representa un golpe significativo a las estructuras criminales que pretenden usar los corredores viales del país para el transporte de estupefacientes”, afirmó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Impacto en la seguridad pública

Más allá del valor monetario, el coronel Parra subrayó que con estos más de dos mil kilos de marihuana fuera de circulación, se protege directamente a miles de jóvenes y se debilitan los brazos financieros de grupos dedicados al tráfico de drogas a gran escala.

El Valle del Cauca continúa siendo un corredor crítico para la vigilancia policial, dado que conecta las zonas de cultivo en el Cauca con los centros de consumo masivo en el interior del país. La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad vial e hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice la línea 123 y denuncie cualquier actividad sospechosa en las carreteras colombianas.