¿División en la izquierda? Iván Cepeda contraataca y le disputa a Roy Barreras el control de los sindicatos

La carrera por la sucesión de Gustavo Petro ha entrado en una fase de “guerra fría” interna donde el botín más preciado es el apoyo de las bases obreras. Tras el anuncio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de respaldar mayoritariamente a Roy Barreras, el candidato Iván Cepeda ha respondido con una demostración de fuerza: el aterrizaje de más de 900 dirigentes sindicales a su campaña.

Este movimiento no es solo una estrategia de imagen; es un intento de Cepeda por frenar la fuga de apoyos hacia Barreras y consolidarse como el auténtico heredero del proyecto político del actual Gobierno.

El “ejército” de Cepeda: 300 organizaciones en 30 departamentos

A través de un comunicado oficial, el equipo de Cepeda anunció la creación de la “Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas”. Este colectivo agrupa a líderes de sectores estratégicos que son el motor del país:

Salud y Educación (Fecode).

Sector Judicial y Penitenciario.

Servicios Públicos y Transporte.

Producción Agropecuaria.

A pesar de que sectores de la USO y la CUT se han inclinado por Roy Barreras, Cepeda ha logrado retener a facciones críticas de estas mismas organizaciones, sumando además el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

La fractura en la CUT: ¿Institucionalidad o división?

La división en la CUT, el sindicato más grande de Colombia, es evidente. Su actual presidente, Fabio Arias, ocupa el segundo lugar en la lista al Senado del Frente Amplio Unitario, promovida precisamente por Roy Barreras. Para Arias, la decisión es institucional: “Determinamos que respaldaríamos a este Gobierno y este proyecto debe continuar”.

Sin embargo, voces históricas como la de Diógenes Orjuela denuncian una pérdida de pluralismo dentro de la central. Orjuela sostiene que la dirigencia ha cerrado filas en torno a Barreras, bloqueando la entrada de otras corrientes como las de Sergio Fajardo o Jorge Enrique Robledo.

Roy Barreras: El “unificador” que genera nerviosismo

Para el sector de Roy Barreras, su candidatura es la única capaz de unir a los sectores progresistas con el centro-liberalismo. Figuras como Francisco Maltés han sido enfáticas: “Roy es el más indicado para armar un equipo en el Congreso que materialice las reformas”.

Esta confianza ha generado fricciones en el Pacto Histórico, especialmente después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) frenara la participación de Cepeda en la consulta, dejando el camino despejado para que Barreras mantenga viva la consulta del “Frente por la Vida”.

¿Quién ganará el pulso?

La disputa por el voto sindical refleja una división más profunda en la izquierda colombiana:

El bloque de Cepeda: Apuesta por la profundización ideológica y la lealtad directa a las bases sociales tradicionales. El bloque de Barreras: Se presenta como la opción pragmática y de gestión, capaz de atraer sectores que hoy no se sienten cómodos con la izquierda radical.

Con las elecciones en el horizonte, los sindicatos se han convertido en el termómetro de una izquierda que, aunque busca la unidad, hoy parece caminar por senderos separados.