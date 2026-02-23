Pronostican llegada de polvo del Desierto del Sahara a Colombia: recomendaciones y riesgos

Una nueva nube de partículas minerales proveniente del Desierto del Sahara se aproxima a Colombia y varios países de Suramérica, según alertaron expertos en meteorología y análisis satelital. El fenómeno, que ya ha sido monitoreado en el norte del cono sur del continente, podría sentirse hasta este el miércoles en distintas regiones del país.

El ingeniero civil de la Universidad de los Andes, Diego Restrepo, compartió imágenes satelitales en las que se observa el desplazamiento de la masa de polvo desde África hacia el Atlántico y posteriormente hacia territorio suramericano. Por su parte, el meteorólogo Max Henríquez Daza confirmó que el polvo del Sahara está ingresando a la región.

¿Qué es el polvo del Sahara y por qué llega a Colombia?

Se trata de una nube compuesta por partículas minerales extremadamente finas que los vientos alisios levantan desde el norte de África. Estas partículas pueden viajar miles de kilómetros sobre el océano hasta alcanzar el Caribe y zonas continentales de América del Sur.

Aunque el fenómeno es natural y recurrente —normalmente entre junio y julio—, también puede presentarse en otras épocas del año dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Además de afectar la calidad del aire, el polvo sahariano cumple un papel ecológico: aporta nutrientes como fósforo y hierro que fertilizan ecosistemas amazónicos y marinos.

¿Qué pasa si se respira el polvo del Sahara?

El principal impacto está en la salud respiratoria. Las partículas suspendidas pueden aumentar el material particulado en el aire (PM10 y PM2.5), lo que podría generar:

Irritación en ojos y garganta

Congestión nasal

Tos seca

Dificultad respiratoria leve

Agravamiento de asma o alergias

En personas con enfermedades pulmonares crónicas, niños y adultos mayores, el riesgo puede ser mayor si la concentración es alta y prolongada.

Regiones que podrían verse afectadas

En eventos anteriores, como el registrado en 2022, el IDEAM informó que las zonas con mayor incidencia fueron el norte de La Guajira y sectores del oriente y centro del país como Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare.

También se advirtió que este fenómeno puede reducir la visibilidad y limitar la formación de nubosidad, disminuyendo temporalmente las lluvias.

La última vez que se reportó esta situación, desde el Ideam entregaron varias recomendaciones a la población.

Recomendaciones frente al Polvo del Sahara

Frente a esta condición el Ideam presenta una serie de recomendaciones para las autoridades ambientales y la comunidad en general:

• A las autoridades ambientales locales, hacer seguimiento continuo y análisis de información procedente de las estaciones de monitoreo de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire de su jurisdicción. Para ello, adoptar las medidas necesarias para mitigar la posible afectación sobre la calidad del aire y sobre la población, así como la activación de las debidas medidas en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

• En caso de que la autoridad ambiental de su jurisdicción declare un nivel de prevención, alerta o emergencia, utilizar continuamente los medios de protección personal como tapabocas, gafas y seguir las debidas recomendaciones y restricciones impartidas.

• Al sentir la presencia de cuerpos extraños en los ojos se sugiere lavarse con abundante agua potable o hervida. Es importante el lavado de las manos antes de iniciar el procedimiento.

• Cubrir las fuentes de agua como pozos, recipientes o estanques de almacenamiento para evitar su contaminación.

• Antes de barrer humedezca los sectores de su casa para evitar la suspensión del polvo que pudiera acumularse.

¿Hay motivo de alarma?

En la mayoría de los casos, el impacto suele ser leve y temporal. Sin embargo, el monitoreo constante será clave para determinar la concentración real de partículas en Colombia durante los próximos días.

El llamado es a la prevención y a informarse únicamente por canales oficiales. El polvo del Sahara puede cruzar continentes… pero con precaución, sus efectos pueden minimizarse.