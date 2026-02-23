Deportes

Que no le pase: Win Sports lanzó importante alerta a todos los seguidores del canal

El canal que transmite el fútbol colombiano encendió las alarmas ante la situación que se viene presentando.

Por Evaristo Pérez

El canal oficial del fútbol profesional colombiano, Win Sports, encendió las alarmas tras denunciar públicamente una serie de casos de suplantación y falsas solicitudes de dinero que estarían utilizando su nombre para engañar a aficionados.

A través de su página web oficial, el medio que transmite la Liga BetPlay advirtió que ha recibido múltiples reportes sobre personas inescrupulosas que estarían contactando a ciudadanos mediante llamadas, mensajes de texto, enlaces sospechosos y publicaciones en redes sociales, solicitando consignaciones o pagos bajo supuestas campañas, alianzas o eventos relacionados con el canal.

“Win Sports no está pidiendo dinero”: mensaje categórico

El comunicado es claro y contundente: Win Sports no está solicitando dinero bajo ninguna modalidad. Esto incluye donaciones, transferencias, recargas, pagos por enlaces, consignaciones o cobros asociados a actividades promocionales o comerciales.

Además, el canal enfatizó que no autoriza a terceros para recaudar recursos o gestionar pagos en su nombre. Es decir, cualquier persona o empresa que afirme estar representando a Win Sports para solicitar dinero estaría actuando de manera fraudulenta.

La advertencia cobra especial relevancia en un contexto donde los fraudes digitales y estafas por suplantación de identidad han aumentado en Colombia, afectando tanto a usuarios como a marcas reconocidas.

Recomendaciones para los aficionados del FPC

Desde el canal hicieron un llamado directo a sus seguidores —conocidos como “Winners”— para que extremen precauciones frente a cualquier comunicación sospechosa. Recomiendan:

  • No hacer transferencias ni consignaciones ante solicitudes no verificadas.
  • No ingresar a enlaces dudosos enviados por mensajes o redes sociales.
  • Confirmar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales del medio.
  • Denunciar perfiles o números sospechosos que usen el nombre de la marca.

Win Sports recordó que cualquier iniciativa legítima será comunicada exclusivamente por sus plataformas oficiales y verificadas.

La recomendación es clara: si recibe un mensaje sospechoso a nombre de Win Sports solicitando dinero, no responda, no pague y verifique directamente en los canales oficiales.

