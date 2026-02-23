Que no le pase: Win Sports lanzó importante alerta a todos los seguidores del canal

El canal oficial del fútbol profesional colombiano, Win Sports, encendió las alarmas tras denunciar públicamente una serie de casos de suplantación y falsas solicitudes de dinero que estarían utilizando su nombre para engañar a aficionados.

A través de su página web oficial, el medio que transmite la Liga BetPlay advirtió que ha recibido múltiples reportes sobre personas inescrupulosas que estarían contactando a ciudadanos mediante llamadas, mensajes de texto, enlaces sospechosos y publicaciones en redes sociales, solicitando consignaciones o pagos bajo supuestas campañas, alianzas o eventos relacionados con el canal.

“Win Sports no está pidiendo dinero”: mensaje categórico

El comunicado es claro y contundente: Win Sports no está solicitando dinero bajo ninguna modalidad. Esto incluye donaciones, transferencias, recargas, pagos por enlaces, consignaciones o cobros asociados a actividades promocionales o comerciales.

Además, el canal enfatizó que no autoriza a terceros para recaudar recursos o gestionar pagos en su nombre. Es decir, cualquier persona o empresa que afirme estar representando a Win Sports para solicitar dinero estaría actuando de manera fraudulenta.

La advertencia cobra especial relevancia en un contexto donde los fraudes digitales y estafas por suplantación de identidad han aumentado en Colombia, afectando tanto a usuarios como a marcas reconocidas.

Recomendaciones para los aficionados del FPC

Desde el canal hicieron un llamado directo a sus seguidores —conocidos como “Winners”— para que extremen precauciones frente a cualquier comunicación sospechosa. Recomiendan:

No hacer transferencias ni consignaciones ante solicitudes no verificadas.

No ingresar a enlaces dudosos enviados por mensajes o redes sociales.

Confirmar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales del medio.

Denunciar perfiles o números sospechosos que usen el nombre de la marca.

Win Sports recordó que cualquier iniciativa legítima será comunicada exclusivamente por sus plataformas oficiales y verificadas.

La recomendación es clara: si recibe un mensaje sospechoso a nombre de Win Sports solicitando dinero, no responda, no pague y verifique directamente en los canales oficiales.