Golpazo al tráfico de fauna: Rescatan a 27 loros ocultos en una moto en Cundinamarca

El tráfico ilegal de especies sigue siendo una de las mayores amenazas para la biodiversidad en Colombia. En un operativo reciente que resalta la vigilancia en los corredores viales, la Policía Nacional logró interceptar un cargamento de 27 loros silvestres que eran transportados en condiciones precarias dentro de un maletín y una caja.

Le puede interesar: Sellaron las ‘guaridas’ de la avenida NQS: intervención de las autoridades acabaron con 19 escondites de ladrones

El hecho ocurrió en la vía que conecta a Corán con Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca. Uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte, mediante un puesto de control preventivo, le solicitaron el pare a una motocicleta azul. Lo que parecía un registro de rutina terminó en el hallazgo de las aves, víctimas de una red de comercio ilícito que despoja a los bosques de su fauna natural.

Un delito que se paga con cárcel

El conductor de la motocicleta fue capturado en flagrancia y trasladado ante la Fiscalía Local de La Dorada. Ahora, el implicado deberá enfrentar cargos bajo el artículo 328 A del Código Penal, el cual tipifica el tráfico de fauna silvestre.

Es importante que la ciudadanía comprenda la gravedad legal de estos actos. Según la normativa vigente, quienes incurran en este delito se enfrentan a:

Penas de prisión: Entre 60 y 135 meses (de 5 a 11 años).

Entre 60 y 135 meses (de 5 a 11 años). Multas económicas: Desde 134 hasta 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Desde 134 hasta 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Agravantes: Las sanciones pueden aumentar si se demuestra una afectación grave al ecosistema o si se trata de especies en peligro de extinción.

Balance de un año de rescates en las vías

Este operativo no es un caso aislado. El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, subrayó que la lucha contra estas economías ilícitas es una prioridad nacional. “Estos controles nos permiten salvaguardar nuestras especies y combatir el daño al patrimonio natural de todos los colombianos”, afirmó.

En el último año, la labor de las autoridades ha permitido la recuperación de 1.476 animales en las carreteras del país. Las especies más vulnerables y frecuentemente incautadas incluyen:

Aves: Canarios y loros. Reptiles: Iguanas y tortugas. Crustáceos: Cangrejos (especialmente en épocas de migración).

¿Qué pasará con los 27 loros rescatados?

Tras el operativo, las aves fueron entregadas de inmediato a la autoridad ambiental competente. Allí, un equipo de veterinarios y biólogos realizará una valoración médica profunda para determinar su estado de salud, desnutrición o estrés por el transporte. El objetivo final es su rehabilitación y, si las condiciones lo permiten, su liberación definitiva en su hábitat natural para que cumplan su función ecológica.

La Policía Nacional hace un llamado urgente a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el transporte o venta de animales silvestres, recordando que sin compradores, no hay tráfico.